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İlim Hikmet Vakfı 7. Kardeşlik Kampı Kozaklı'da gerçekleştirildi

İlim Hikmet Vakfı, yedinci geleneksel kardeşlik kampını bu yıl 8-9 Şubat tarihlerinde Kozaklı'da gerçekleştirdi.

İlim Hikmet Vakfı 7. Kardeşlik Kampı Kozaklı'da gerçekleştirildi

Yaklaşık 150 vakıf üyesi ve gönüllüsünün katılımıyla düzenlenen kamp, cumartesi günü başlayıp pazar günü sona erdi.

Eğitim Faaliyetlerine Vurgu

Kardeşlik kampının ilk gününde, vakıf faaliyetleri hakkında bilgi verildi. İlim Hikmet Vakfı Başkanı Fatih Kaya, eğitim faaliyetlerine öncelik verdiklerini belirterek, öğrencilere ve kadınlara yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kaya ayrıca, vakfın yeni binasına taşındığını belirterek, katkı sağlayan vakıf mensuplarına teşekkür etti.

Daha sonra da faaliyetleri yürüten vakıf komisyon başkanları komisyon faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. 

İlim Hikmet Vakfı 7. Kardeşlik Kampı Kozaklı'da gerçekleştirildi

Güncel Konular Hakkında Bilgilendirme

Kampın ikinci gününde, Anadolu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Suriye'de son yaşanan gelişmeler ve Gazze'deki süreç hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bu bilgilendirme, katılımcılar arasında büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi

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