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  • CHP Kayseri heyeti, Genel Başkan Özel'e neden tarihi Talas tablosu hediye etti?

CHP Kayseri heyeti, Genel Başkan Özel'e neden tarihi Talas tablosu hediye etti?

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri teşkilatı ve Milletvekili Aşkın Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tarihi Talas resminin olduğu tablo ve Kayserispor forması hediye etti.

CHP Kayseri heyeti, Genel Başkan Özel'e neden tarihi Talas tablosu hediye etti?

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Büyükşehir ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, CHP Talas İlçe Başkanı Mehmet Deniz CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. 

Görüşmede Kayseri ile ilgili konular ele alınırken, Özel’e Kayserispor forması ve Kayseri’nin resmedildiği tarihi tablo hediye edildi.
CHP Kayseri heyeti tarafından Genel Başkan Özgür Özel'e Kayseri'nin tarihi ilçesi Talas'ı resmeden bir tablonun hediye edilmesinin ne anlama geldiği merak konusu oldu.

Haber Merkezi

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