Türk Dilinin Zenginlikleri panelde konuşuldu

Kayseri’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen panelde Türk dilinin zenginlikleri anlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Kültürümüzü yaşatacaksak, öncelikle dilimizi bilmemiz gerekiyor” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1’inci Alaeddin Keykubat Konferans Salonu’nda düzenlenen panele, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, akademisyenler, okul müdürleri ile Türkçe ve Edebiyat öğretmenleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Biz eğitimde, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştirirken, onların çok yönlü ve bağımsız düşünebilme becerileriyle gelişmiş, kendilerini en üst düzeyde yetiştirmiş, yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilen, dünyadaki diğer akranlarıyla en iyi mukayese edebileceğimiz, milli ve manevi hassasiyetlerine sahip, gençler olmalarını hedefliyoruz. Çünkü her platformda gençlerimize, “istikbalimizi ve istiklalimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz” diyoruz. Onları geleceğe hazırlarken de çok dikkatli, çok hassas ve doğru şekilde hazırlamamız gerekiyor. Çünkü geleceğimiz demek; bayrak demek, vatan demek, millet demek ve bağımsızlık demek. Bunlarda Türk milletinin en önemli karakterleridir. Bağımsız düşünebilme, geleceğe kültürü, fikri, düşünceyi, özü, geleneği aktarabilme yolundaki en önemli araç dildir. Dilimiz bizim her şeyimiz. Eğer özümüzü bileceksek, kendimizi bileceksek, kültürümüzü yaşatacaksak, öncelikle dilimizi bilmemiz gerekiyor. Onu tanımamız gerekiyor. Onu doğru kullanmamız gerekiyor. Onun içinde öncelikli olarak, okullarda başlayarak, toplumun her alanında ailede, sosyal çevrede, okulda buna dikkat etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından başlayan panelin moderatörlüğünü Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Argunşah yaptı. Panele konuşmacı olarak katılan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nevzat Özkan ve Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler’de Türk dilinin tarihi, özellikleri ve zenginlikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.