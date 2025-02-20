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  • Türk Kızılay Genel Başkanı Kayseri'de Yeni Tesislerin Açılışını Gerçekleştirecek

Türk Kızılay Genel Başkanı Kayseri'de Yeni Tesislerin Açılışını Gerçekleştirecek

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış törenine katılarak yeni tesislerin açılışını gerçekleştirecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kayseri'de Yeni Tesislerin Açılışını Gerçekleştirecek

Tören, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak. Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan Kayseri İl Merkezi Binası'nda yapılacak törenle aynı zamanda Kayseri'nin farklı yerlerindeki Kızılay hizmet noktalarının açılışı Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz tarafından  yapılacak.

Açılışı yapılacak tesisler arasında Melikgazi Şube ve Kızılay Butik, Kocasinan Şube ve Kızılay Butik, Ok Burcu Gönüllü Merkezi, Mobil Aşevi, Mobil Fırın ve Kan Bağış Noktası yer alıyor. Bu yeni tesisler, Kayseri halkına hizmet sunmak amacıyla açılacak ve bölgedeki sosyal yardım faaliyetlerini artırmayı hedefliyor.

Bu önemli açılış törenine, Kayseri halkının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Yeni tesislerin, Türk Kızılayı'nın hizmet kalitesini artırarak, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve etkili yardımlar ulaştırmasını sağlayacağı düşünülüyor.

Haber Merkezi

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