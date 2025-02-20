Melikgazi Halk Eğitimi Merkezi'nin projesi ödüllendirildi
2024 yılında Hayat Boyu Öğrenmede İyi Uygulama Örnekleri çalışması kapsamında Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitimi Merkezi, 'Dayanışma, Azim ve Emekle Engelleri Aşıyoruz' projesini hayata geçirdi. Ödüle layık görülen proje sonrası Vali Çiçek,' Ödüle layık görülen Erciyes Engelliler Kooperatifimizi kutluyorum. Sizler, tüm Türkiye'ye örnek oldunuz' dedi.
Hayat Boyu Öğrenmede İyi Uygulama Örnekleri çalışması kapsamında 2024 yılında nitelikli ve teşvik edici yönüyle öne çıkan 11 iyi uygulama örneği arasında yer alan Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitimi Merkezi, “Dayanışma, Azim ve Emekle Engelleri Aşıyoruz” projesini hayata geçirdi. Erciyes Engelliler Kooperatifi bünyesinde hayata geçirilen projenin ödül almış olmasını tebrik eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Ödüle layık görülen Erciyes Engelliler Kooperatifimizi kutluyorum. Sizler, tüm Türkiye'ye örnek oldunuz” ifadelerini kullandı.