Vakıflar Bölge Müdürlüğü bayram için çocuklara hediye kartı verdi

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü hayır hizmetleri şubesi Ramazan ayında iftar programına katkı sağlayan mülhak vakıflarla Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli misafirliğinde bir araya geldi. Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri Büyükşehir Belediye Memduh Büyükkılıç ve Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir Kızılay Başkanı Cafer Beydilli’ye katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Öte yandan programa Elhac Nasrullah Zade Mehmet Bin Nasrullah Vakfı mütevellisi Mehmet Köseoğlu, Gavremzade Abdülkadir Ağa Bin Ali Vakfımütevelisi Nuh Naci Gavremoğlu, Güpgüpzade Mustafa Efendi Bin Mehmed Vakfıtemsilcisi, Güpgüpzade Ebu Bekir Ağa Bin Mehmed Vakfı Temsilcisi, Kadı Bedreddin Mahmud Bin Süleyman Vakfı Temsilcisi, Suya Kanmış hatun Binti Abdurrahman Vakfı Temsilcisi hazır katıldı

Vakfiye şartları gereği Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde, il başına 250 toplamda 500 çocuğa bayramlık giyim kartı vererek birçoğunun sevincine de fiziki olarak bayramlıklarını alıp giydirerek ortak oldu.