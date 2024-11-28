 Türk-Moğol İlişkileri Güçleniyor: Hulusi Akar ve Heyeti Moğolistan'da

Hulusi Akar, Ulanbatur'daki Büyükelçiliklerinin 1996 yılında açılmasıyla başlayan süreçte, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiğini vurgulayarak, "Kökleri asırlar öncesine dayanan Türk-Moğol ilişkileri, bu ziyaretle birlikte daha da derinleşecektir," dedi.

Komisyon, Moğolistan'daki temasları çerçevesinde Büyükelçi Zafer Ateş ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki savunma iş birliği ve ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Ziyaret, Türk-Moğol dostluğunu pektirmek ve ortak projeler geliştirmek adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türk heyetinin Moğolistan'daki görüşmeleri, sadece askeri iş birliğini değil, aynı zamanda kültürel ve ticari ilişkileri de güçlendirme potansiyeline sahip.

Hulusi Akar ve heyetinin çalışmaları, Türk-Moğol dostluğunun geleceği için umut verici gelişmelere kapı aralıyor.