Türkiye'de ilk ve tek: Erciyes 'ICAR' ile Alpler Ligine girdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nin Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR) Kongresi’nde tüm üyelerin oyunu alarak oy birliği ile ICAR’a üye olan Türkiye’den ilk ve tek kayak merkezi olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin en büyük kayak merkezi ve Alpler modeli ile yönetilen ilk dağ yönetim şirketi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu ICAR’a üye olan Türkiye’deki ilk ve tek kayak merkezi oldu. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ile Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, üyelik sertifikasını Başkan Büyükkılıç’a takdim etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu.

ICAR, 60 Farklı Ülkeden 141 Üye Kuruluşa Sahip

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, ICAR ile ilgili bilgiler vererek, “1948’de kurulan ve merkezi İsviçre’nin Kloten kentindeki 60 farklı ülkeden 141 üye kuruluşa sahip ICAR, dünya çapında dağ kurtarma faaliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen köklü ve saygın bir organizasyon olarak biliniyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç, tesisleri, kayak pistleri, yönetim anlayışı ve hizmet kalitesi ile daha önceden kalitesi tescillenen Erciyes Kayak Merkezi’nin, şimdi de dünya genelinde dağ güvenliği ve arama kurtarma faaliyetlerindeki becerisi ile ICAR’a üye olarak büyük bir başarı elde etmiş olduğunu vurguladı.

Bu üyelikle birlikte Erciyes Kayak Merkezi’nin güvenlik hizmetlerini uluslararası standartlara taşıyacağının altını çizen Büyükkılıç, “Yalnızca kayak severler için güvenli bir ortam sunmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgenin dağcılık ve kış sporları turizmi açısından cazibesini de arttırmayı hedefliyor. Ayrıca Erciyes, bu üyelik ile uluslararası dağ kurtarma ağının bir parçası haline geldi ve bu iş birliği sayesinde Türkiye’deki dağ güvenliği standartlarını uluslararası seviyeye taşıdı” diye konuştu.

Avrupalı Üyelere “Erciyes” Sunumu Yapıldı

Erciyes Kayak Merkezi, Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR) Kongresi’ne davet edildi. Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili önemli bir sunum gerçekleştiren Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes’in kayak pistleri, güvenlik önlemleri ve arama kurtarma faaliyetleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi, bu üyeliğin Erciyes’in uluslararası arenada daha da güçlenmesine ve güvenlik hizmetlerinin dünya standartlarına uygun şekilde gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

ICAR Kongresi’nde, Erciyes Kayak Merkezi’nin pist güvenliği, teknolojik altyapısı ve arama kurtarma operasyonlarında uyguladığı yüksek standartları vurgulayan Akşehirlioğlu, Erciyes’in Türkiye’de kış sporları turizmine yaptığı katkılarla dikkat çektiğini, özellikle dağ güvenliği ve pist güvenliği alanında uluslararası düzeyde kabul gören uygulamalar geliştirdiklerini ifade etti.

Yapılan sunumun ardından Avrupalı üyelerin ve yönetim kurulunun değerlendirmesi neticesinde Erciyes, tüm üyelerin oyunu alarak oy birliği ile ICAR’a üye olan Türkiye’den ilk kayak merkezi oldu.

ICAR Yönetim Kurulu Başkanı Franz Staempfli üyelik sertifikasını Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu’na takdim etti.