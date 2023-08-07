Türkiye'de yılda 6 bin kişi kansere yakalanıyor

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik, Türkiye'de görülen kanser vakalarının gitgide yükselmekte olduğunu ve dünyada her yıl 1 milyon kişinin, Türkiye'de ise 6 bin kişinin kanser hastalığına yakalandığını belirtti. En sık görülen kanser türlerinin ise erkeklerde kolon kanseri, akciğer, prostat ve mesane kanseri kadınlarda ise meme kanseri ve rahim ağzı kanseri olduğunu açıklayan Çelik, kanser belirtilerini ve bu belirtileri gösterenlerin hastaneye başvurmaları konusunda uyarıda bulundu.

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  • 07.08.2023 11:39
  • Güncelleme: 07.08.2023 11:39
Türkiye'de yılda 6 bin kişi kansere yakalanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Antalya’nın Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik, Türkiye’de görülen kanser vakalarının gitgide yükselmekte olduğunu ve dünyada her yıl 1 milyon kişinin, Türkiye’de ise 6 bin kişinin kanser hastalığına yakalandığını belirtti. En sık görülen kanser türlerinin ise erkeklerde kolon kanseri, akciğer, prostat ve mesane kanseri; kadınlarda ise meme kanseri ve rahim ağzı kanseri olduğunu açıklayan Çelik, kanser belirtilerini ve bu belirtileri gösterenlerin hastaneye başvurmaları konusunda uyarıda bulundu.

Gazipaşa’da kanser vakalarında artışın olduğu belirten Çelik, “Buna rağmen erken teşhis çerçevesinde yapılan tarama sayılarında düşüş yaşandığı görülüyor. Erken tanı ve tarama çerçevesinde yapılan gaitada gizli kan ve smear aile hekimlerinde, mamografide devlet hastanelerinde ücretsiz yapılıyor” diyerek erken teşhisin önemini vurguladı.

“Tedavi edilmeyen ya da tedavisi gecikmiş kanserler ölümcüldür”

Kanserin tehlikesi hakkında bilgilendirme yapan Çelik, kanserin ciddiyetini, “Kanser genellikle sürekli ve hızlı büyüyen tümörlerdir. Kapsülleri yoktur, büyürken sınır tanımazlar; çevresindeki dokuların ve damarların içine girerler. Sıklıkla metastaz yaparlar. Tedavi edilmeyen ya da tedavisi gecikmiş kanserler ölümcüldür” şeklinde açıkladı.

Kanserin en yaygın belirtilerinden bahseden Çelik, açıklanamayan kilo kaybı, topaklar, yumrular veya genişlemiş lenf düğümleri, gece terlemeleri, kanamalar (anormal vajinal kanama, dışkıda kan veya rektal kanama, idrardan kan gelmesi), bağırsak hareketlerindeki değişiklikler (dışkılama veya idrar yapma alışkanlığında değişiklik), inatçı ve geçmeyen öksürük, nefes darlığı, vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen ağrı, kalıcı, şiddetli yorgunluk, cilt değişiklikleri, karında şişkinlik hissi, yutma güçlüğü" dedi.

Kanser vakaları hakkında erken teşhisin önemine dikkat çeken Çelik, “Erken teşhis hayat kurtarır. Kendimizi önemseyip değer verelim” diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

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