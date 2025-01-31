Türkiye'deki her 10 koltuktan 7'si Kayseri'de üretiliyor

KAYMOS Genel Sekreteri Yunus Bulat, KayseRadar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Ekonomi’ programına katılarak moderatör Hilal Sönmez’in sorularını yanıtladı.

Kayseri’nin mobilya sektöründeki başarılarından söz eden KAYMOS Genel Sekreteri Yunus Bulat, “Kayseri’de yaklaşık 1000’nin üzerinde mobilya üreticisi var ve bu 20 binin üzerinde bir çalışan istihdamına katkı sağlıyor. Mobilya sektörü cari açık vermeyen nadir sektörlerden bir tanesi biz 20 bin çalışan diyoruz ama bunu minimum 4 kişiyle çarparsak ciddi bir rakama tekamül ediyor. İstihdam konusunda en önemli sektörlerden bir tanesi de mobilya sektörüdür. Kayseri denilince aklımıza bütün mobilya türleri aklımıza çok rahatlıkla gelebilir. Biz Kayseri’de şuanda Türkiye’deki her 10 koltuktan 7’sini üretiyoruz. Yüzde 70 oranında yatak üretim merkezi yine Kayseri bu konuda da Türkiye’nin zirvesindeyiz. Türkiye’deki her 2 sandalyeden 1 tanesini Kayseri üretiyor yani bu ciddi bir konudur. Şunu da söyleyebilirim yakın zaman bahçe mobilyası hem Türkiye’de hem dünyada revaçta olan konulardan bir tanesi ve şu anda bahçe mobilyasının merkezi Kayseri olmuş durumda” ifadelerinde bulundu.