Türkiye Hadisçiler Platformu'nda Gazze eylemlerine destek

ABD’de Columbia Üniversitesi’nde patlak veren Filistin’e destek gösterileri birçok üniversiteye yayıldı. Terör devleti İsrail karşıtı tüm protestoları ‘antisemitik’ deyip mahkum etmeye çalışan ABD Başkanı Biden yönetimi ile bazı eyalet valileri büyük bir panik içerisinde. Polis, yüzlerce öğrenci ve akademisyeni gözaltına aldı.

Türkiye Hadisçiler Platformu'ndan öğrenci intifadasına destek

Türkiye Hadisçiler Platformu, üç dilde yayınladığı açıklamayla, terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarına karşı ABD'de başlayan öğrenci intifadasına destek verdi.

"Vicdanı hür tüm akademisyen ve öğrencilerin yanındayız"

"Gazze'deki Soykırıma Karşı Vicdani Uyanışa Destek" başlıklı açıklamada, "Mazlumların haklarını savunma konusunda kendilerini sorumlu hisseden vicdanı hür, ruhu özgür tüm akademisyenlerle öğrencilerin yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz." denildi.

Liderlere çağrı: Soykırımı ve şiddeti sonlandırın

Türkiye Hadisçiler Platformu, üç dilde yayınladığı açıklamayla, terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarına karşı ABD'de başlayan öğrenci intifadasına destek verdi. "Gazze'deki Soykırıma Karşı Vicdani Uyanışa Destek" başlıklı açıklamada, "Mazlumların haklarını savunma konusunda kendilerini sorumlu hisseden vicdanı hür, ruhu özgür tüm akademisyenlerle öğrencilerin yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz." denildi. Dünya liderlerine çağrı yapan platform, "Gazze'de yaşanan bu soykırımı derhal sonlandırmaya, barış yanlısı öğrenci ve öğretim elemanlarına karşı uygulanan şiddete son vermeye davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

ABD’de Columbia Üniversitesi’nde patlak veren Filistin’e destek gösterileri birçok üniversiteye yayıldı.

Columbia Üniversitesi’nde patlak veren Filistin’e destek gösterileri birçok üniversiteye yayıldı. Terör devleti İsrail karşıtı tüm protestoları ‘antisemitik’ deyip mahkum etmeye çalışan ABD Başkanı Biden yönetimi ile bazı eyalet valileri büyük bir panik içerisinde. Polis, yüzlerce öğrenci ve akademisyeni gözaltına aldı.

ABD'de öğrenci intifadası

ABD’de Columbia Üniversitesi’nde patlak veren Filistin’e destek gösterileri birçok üniversiteye yayıldı. İsrail karşıtı tüm protestoları ‘antisemitik’ deyip mahkum etmeye çalışan Biden yönetimi ile bazı eyalet valileri panikte. Polisin yüzlerce öğrenciyi gözaltına aldığı baskınlar nedeniyle üniversitelerde savaş görüntüleri var.

Türkiye Hadisçiler Platformu'ndan öğrenci intifadasına destek

Türkiye Hadisçiler Platformu, üç dilde yayınladığı açıklamayla, terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarına karşı ABD'de başlayan öğrenci intifadasına destek verdi.

"Vicdanı hür tüm akademisyen ve öğrencilerin yanındayız"

Gazze'deki Soykırıma Karşı Vicdani Uyanışa Destek" başlıklı açıklamada, "Mazlumların haklarını savunma konusunda kendilerini sorumlu hisseden vicdanı hür, ruhu özgür tüm akademisyenlerle öğrencilerin yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz." denildi.

Liderlere çağrı: Soykırımı ve şiddeti sonlandırın

Dünya liderlerine çağrı yapan platform, "Gazze'de yaşanan bu soykırımı derhal sonlandırmaya, barış yanlısı öğrenci ve öğretim elemanlarına karşı uygulanan şiddete son vermeye davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

ABD'de öğrenciler protestoların fitilini ateşledi: Her geçen saat yeni okullar ekleniyor

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayılmaya devam ediyor. Washington, New York ve Los Angeles'ta yer alan üniversite öğrencileri Filistin için intifada başlattı. New York Üniversitesi (NYU), Northwestern, Stanford, George Washington, New York Eyalet Üniversitesi, Northeastern, Harvard Üniversitesi, UC Berkeley, Michigan Eyalet, George Washington, Pensilvanya, Kaliforniya ve North Carolina gibi üniversitelere yayıldı. ABD'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nin ana kampüsü Harvar Avlusu'na giriş, yalnızca Harvard kimliği olan öğrenciler ve yetkili personellerle sınırlandırıldı.

Türkiye Hadisçiler Platformu tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"Gazze'deki Soykırıma Karşı Vicdani Uyanışa Destek Açıklaması Altı ayı aşkın bir süredir, tüm insanlığın gözleri önünde Gazze'de kadın, çocuk, sivil ayrımı gözetilmeksizin apaçık bir soykırım uygulanmaktadır. Bu süre zarfında Gazze'deki tüm okullar, fakülteler, mabetler ve hastaneler yerle bir edilmiş, on binlerce öğrenci, öğretmen, öğretim görevlisi, din adamı, doktor ve sağlık personeli şehit edilmiş, ilköğretimden üniversiteye varıncaya kadar yüzbinlerce öğrenci eğitim-öğretim haklarından mahrum bırakılmıştır. Başta masum Gazze halkına bu soykırımı yapanları, insan hakları ve özgürlüklerden yana olmak yerine zulme ve zalime destek verenleri ve seyirci kalanları şiddetle kınıyor, gücümüz nispetinde tüm mazlumları desteklediğimizi duyurmak istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi üniversite öğretim üyelerine ve öğrencilerine karşı uygulanan zorbalık, tehdit, gözaltı, görevine ve işine son verme gibi yıldırma girişimlerini, temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyor, mazlumların haklarını savunma konusunda kendilerini sorumlu hisseden vicdanı hür, ruhu özgür tüm akademisyenlerle öğrencilerin yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz. İnsanlık onuru için tüm dünya liderlerini, Gazze'de yaşanan bu soykırımı derhal sonlandırmaya, barış yanlısı öğrenci ve öğretim elemanlarına karşı uygulanan şiddete son vermeye davet ediyoruz. "