Türkiye'nin Güvenlik Vizyonu: Caydırıcı Güç ve Uluslararası İşbirliği
İlim Yayma Cemiyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye'de ve Bölgemizde Güvenlik Meseleleri' konferansında, Türkiye'nin savunma politikaları ve uluslararası işbirliği vurgulandı. Konferansta konuşan Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 'Karada, denizde, havada ve dijital ortamda caydırıcı bir Türkiye' hedeflerini dile getirerek, dost, müttefik ve kardeş ülkelerin güvenliğinin de güvence altına alındığını belirtti.
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, konuşmasında, “Hep birlikte; terörsüz, büyük ve güçlü bir Türkiye için çalışmalıyız” ifadelerini kullanarak, bölgesel güvenlik meselelerine dikkat çekti.
Bu kapsamda, Türkiye'nin uluslararası platformlardaki rolü ve güvenlik stratejileri üzerinde duruldu. Katılımcılar, güvenliğin istikrarın temeli olduğunu vurgulayarak, ortak çözümler geliştirme çağrısında bulundular.