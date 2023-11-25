Türkiye'nin konuştuğu Rabia protez kol için gün sayıyor

Katıldığı yarışma programında büyük ödülü kazanan ve hayat hikayesiyle Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Rabia, kendisine protez kol desteği sağlayan iş insanıyla birlikte Kırşehir'e geldi.

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  • 25.11.2023 11:29
  • Güncelleme: 25.11.2023 11:29
Türkiye'nin konuştuğu Rabia protez kol için gün sayıyor
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Katıldığı yarışma programında büyük ödülü kazanan ve hayat hikayesiyle Türkiye’nin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Rabia, kendisine protez kol desteği sağlayan iş insanıyla birlikte Kırşehir’e geldi.

Hayat hikayesiyle insanların ilgisini çeken Rabia Birsen Göğercin; iş insanı Mustafa Düğer ile birlikte Ahi Külliyesi, Ahi Müzesi ve tarihi Cacabey Medresesi’ni gezdi. İş İnsanı Mustafa Düğer’in yarışma sonrası iletişime geçtiği Rabia, Ahiliği ve Ahi felsefesini Kırşehir’e geldikten sonra daha iyi anladığını söyledi. Göğercin açıklamasında, "Yarışmada elde ettiğim başarıdan sonra iş insanı Düğer’in benimle iletişime geçmesi ve cömert desteği sonrası ilişkilendirdiğim Ahiliğin ne olduğunu Kırşehir’i gezdikten sonra anladım" dedi.

Protez kolun daha erken bitmesi bekleniyor

Geçirdiği kaza sonrası kolunu kaybeden ve katıldığı yarışma programıyla adından söz ettiren Rabia Birsen Göğercin’e protez kol desteği sunan İş İnsanı Mustafa Düğer, protezin beklenenin altında bir zamanda Rabia’ya teslim edileceğini aktardı. Düğer, "Protez işlemleri başladı ve 3 ay gibi bir zamanda protezi teslim edeceğimizi söylemiştik. Yapım süreci devam ediyor ama biz protezi belirttiğimiz zamandan daha önce teslim edeceğiz. Rabia da günlük yaşamını daha da kolaylaştıracak" diye konuştu.

Ankara’da protez üretimi yapan Kırşehirli İş İnsanı Mustafa Düğer, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL kazanan Rabia Birsen Göğercin’in (24) estetik protez kol masrafını ücretsiz karşılayacağını söylemişti.

İHA

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