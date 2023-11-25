Niğde Belediyesi'nden Öğretmenlere Anlamlı Hediye

Niğde Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Niğde'de görev yapan 2 bin 872 öğretmen için fidan dikti.

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  • 25.11.2023 11:29
  • Güncelleme: 25.11.2023 11:29
Niğde Belediyesi'nden Öğretmenlere Anlamlı Hediye
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Niğde’de görev yapan 2 bin 872 öğretmen için fidan dikti.

Geleneksel hale gelen öğretmenler adına fidan dikme etkinliği Kent Ormanı’nda gerçekleştirildi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, her yıl 24 Kasım’da kentte görev yapan öğretmenler adına Kent Ormanı’nda fidan diktiklerini belirttiği konuşmasında, etkinlik çerçevesinde her öğretmen adına bir fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti. Başkan Özdemir; "24 Kasım gerçekten çok önemli ve özel bir gün. Göreve geldiğimiz 2019 yılında bu etkinliğe başlamıştık. O zaman düşündük ’öğretmenlerimize verebileceğimiz en güzel hediye ne olabilir’ diye ve bu topraklara kök salacak fidanlarla onların adına bir hatıra ormanı oluşturmaya karar verdik. Zaten onlar yetiştirdikleri öğrencilerle bu topluma kök salıyorlar. Bir de bu fidanlarla kök salsınlar istedik. Her sene kademe kademe baraja doğru geliyoruz. En sonunda büyük bir ormanı şehrimize ve öğretmenlerimize kazandırmış olacağız. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da yaptığı konuşmada, öğretmenler için geleneksel hale gelen fidan etkinliği için teşekkür etti. Yaşar; "2019 yılından geleceğimizin fidanlarını yetiştiren öğretmenlerimiz adına fidanlar toprakla buluşturuluyor. Yeni göreve başlayan öğretmenlerimiz adına da bir fidan dikerek bu etkinliği devam ettiriyoruz. Ben Belediye Başkanımıza ve projeye katkı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğretmenler, fidanları toprakla buluşturdu.

İHA

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