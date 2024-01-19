Türkiye'nin patates ihtiyacı Kapadokya'daki depolardan karşılanıyor

Kapadokya bölgesinde bulunan 1321 ruhsatlı ve 2 milyon ton kapasiteli yer altı doğal soğuk hava depoları, Türkiye’nin patates ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Farklı yörelerden hasat edilen yaklaşık 1 milyon 600 bin ton patates, bölgeye özgü tüf kayaların oyulması suretiyle oluşturulan doğal soğuk hava depolarında saklanıyor.

Kapadokya’daki 1321 ruhsatlı ve 2 milyon ton kapasiteli yer altı doğal soğuk hava depoları; hiçbir enerji maliyeti olmaksızın, nem ve ısı sayesinde hem patatesin bozulmadan saklanmasını sağlıyor, hem de raf ömrünü uzatıyor. Ayrıca, bu depoların geniş kapasiteleri sayesinde tırlar ve kamyonlar rahatlıkla içine girebiliyor, bu da lojistik ve depolama süreçlerini kolaylaştırıyor. Patates üreticisi Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada, "3. ayda ekimine başlanan patatesler, 10 ve 11 aylarda hasat ediliyor. Hasat edilen patatesler doğal soğuk hava depolarında depolanıyor. Depolara gelen patatesler tekrar seçilerek ihtiyaca göre sevk ediliyor. Özellikle İstanbul, İzmir, İzmit ve diğer illerde bulunan hallede gönderiliyor” dedi. Doğal soğuk havalarında saklanan patateslerin az fire verdiğini ve kendisini koruduğunu söyleyen Yılmaz, “Bu depolarda patatesler 4. aya kadar kendisini koruyor. Yaz ve kış ısı dengesi sayesinde patatesleri muhafaza ediyor” ifadelerini kullandı.

İşletmeci Abdullah Şahin de yaptığı açıklamada, “Makineler ile açılan depolar patatesin sıvı kaybını önlüyor. Bu sayede de patateslerin raf ömrü uzuyor. Patatesler bozulmadığı için kaliteli bir şekilde halkımıza sunuluyor” dedi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan da açıklamasında, Nevşehir’in patates üretimin yanı sıra depolama anlamında da çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Vali Fidan, "Nevşehir bölgesinde bulunan 2 milyon ton kapasiteli kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında yaklaşık 1 milyon 600 bin ton patates depolanmakta. Patatesler kış boyu burada muhafaza edilerek tazeliğini korumaktadır” diye konuştu.