Türkiye son yılların en sıcak gününü yaşıyor

Dünya sıcaklarla kavruluyor...

Uzmanlar son yılların en sıcak günü olduğunu ifade ederken vatandaşlar güneşten korunmak için yöntem aradı. İstanbul'da etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle, Üsküdar Salacak sahilinde dolaşan vatandaşlar şemsiye ile güneşten korunmaya çalıştı.Sıcak havadan bunalan birçok kişi ise gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği İzmir'de bunaltıcı hava nedeniyle sokağa çıkmak durumunda kalanlar zorluk yaşıyor.Kent merkezinde dışarıya çıkan vatandaşların, sıcaktan korunmak amacıyla gölgede bekledi.Ankara'da sıcak hava etkili oluyor. Gençlik Parkı'na gelen bazı vatandaşlar, serinlemeye çalıştı.

Kaynak:En son haber