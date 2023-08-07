Türkiye son yılların en sıcak gününü yaşıyor

Dünya sıcak havalarla mücadele ederken Türkiye'de son 20 yılın en sıcak günleri yaşanıyor.

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  • 07.08.2023 18:03
  • Güncelleme: 07.08.2023 18:42
Türkiye son yılların en sıcak gününü yaşıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dünya sıcaklarla kavruluyor... 

Uzmanlar son yılların en sıcak günü olduğunu ifade ederken vatandaşlar güneşten korunmak için yöntem aradı. İstanbul'da etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle, Üsküdar Salacak sahilinde dolaşan vatandaşlar şemsiye ile güneşten korunmaya çalıştı.Sıcak havadan bunalan birçok kişi ise gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği İzmir'de bunaltıcı hava nedeniyle sokağa çıkmak durumunda kalanlar zorluk yaşıyor.Kent merkezinde dışarıya çıkan vatandaşların, sıcaktan korunmak amacıyla gölgede bekledi.Ankara'da sıcak hava etkili oluyor. Gençlik Parkı'na gelen bazı vatandaşlar, serinlemeye çalıştı. 

Kaynak:En son haber

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