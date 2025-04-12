Türkiye ve Azerbaycan: Tek Millet, İki Devlet Şiarıyla Güçlenen Kardeşlik

Heyet, Azerbaycan Diaspora Başkanlığı yetkilileri ve Büyükelçi Birol Akgün tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Heyette, Hulusi Akar'ın yanı sıra Ak Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Ak Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun ve diğer önemli isimler yer aldı.

Diaspora Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği vurgulandı. Hulusi Akar, yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan'ın "tek yumruk, tek yürek, tek ordu" anlayışıyla hareket ettiğini belirtti. Akar, "Artık kimse Türkiye ve Azerbaycan'a yan bakamayacak. Barış, istikrar ve huzur için çalışıyoruz," dedi.

Heyet, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa ile Kayseri'nin kardeş şehir olmasından doğan projeleri değerlendirdi. Talas'ta inşa edilen Şuşa Azerbaycan Evi ve Azerbaycan Kardeşlik Parkı, bu dostluğun somut sembolleri olarak öne çıktı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a katkılarından dolayı madalya takdim edildi.

Hulusi Akar, şehitlere olan minnettarlığını dile getirerek, "Üsteğmen Valeh Memiyev ve diğer kahramanlarımızın hatıraları bizim için çok değerli. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum," ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın barış eli uzattığı mesajını yineleyen Akar, iki ülkenin liderlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini vurguladı. "Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan!" diyerek konuşmasını sonlandırdı.