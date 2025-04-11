Kasten öldürme suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 11 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. (43) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların saklandıkları adreslere yapılan operasyon neticesinde; Hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 11 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. (43), saklandığı yerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.