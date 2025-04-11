Kasten öldürme suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 11 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. (43) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kasten öldürme suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların saklandıkları adreslere yapılan operasyon neticesinde; Hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 11 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. (43), saklandığı yerde yakalanarak  cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Asılı halde cansız bedeni bulunan genç toprağa verildi
Asılı halde cansız bedeni bulunan genç toprağa verildi
Ayşe Böhürler, Antalya Diplomasi Forumu'nda Kuzey Kıbrıs Gündemini Değerlendirdi
Ayşe Böhürler, Antalya Diplomasi Forumu’nda Kuzey Kıbrıs Gündemini Değerlendirdi
Hulusi Akar'dan, Şehit Aileleri ve Gaziler İçin TBMM'de Önemli Toplantı
Hulusi Akar'dan, Şehit Aileleri ve Gaziler İçin TBMM'de Önemli Toplantı
Sabancı'nın kızından Kadın Kooperatiflerine e-ticaret desteği
Sabancı'nın kızından Kadın Kooperatiflerine e-ticaret desteği
Kayseri'de gözaltı protestosunda tutuklanan CHP'li 4 genç tahliye edildi
Kayseri’de gözaltı protestosunda tutuklanan CHP'li 4 genç tahliye edildi
Şampiyon Sporculardan Gazze'ye Anlamlı Destek
Şampiyon Sporculardan Gazze’ye Anlamlı Destek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!