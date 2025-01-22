Türkiye yasta: 76 kişiye mezar olan otelden ilk açıklama

"OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN YETKİLİLERLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz. Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz. Saygılarımızla, Grand Kartal Otel.