Türkiye'ye Örnek Olacak Afet Bilgi Sistemi Adım Adım İlerliyor

Deprem gerçeğini göz ardı etmeyen Talas Belediyesi'nin, kısa süre önce afet öncesi afet anı ve sonrasındaki kriz yönetimi için başlattığı Talas Belediyesi Afet ve Kent Bilgi Sistemi adım adım ilerliyor. Bu çerçevede paydaşlarla ön çalıştay gerçekleştirildi.

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  • 27.08.2023 11:41
  • Güncelleme: 28.08.2023 08:48
Türkiye'ye Örnek Olacak Afet Bilgi Sistemi Adım Adım İlerliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Deprem gerçeğini göz ardı etmeyen Talas Belediyesi’nin, kısa süre önce afet öncesi afet anı ve sonrasındaki kriz yönetimi için başlattığı Talas Belediyesi Afet ve Kent Bilgi Sistemi adım adım ilerliyor. Bu çerçevede paydaşlarla ön çalıştay gerçekleştirildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Ulutabanca, harita mühendisi Sedat Bakıcı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muammer Tün, Tapu Kadastro 11. Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya, Talas Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Güngör ve Etem Mezgitli ile harita mühendisi Bora Akkaya ile bilim insanları, teknik elemanlar ve belediye görevlilerinden oluşan kurul bir araya geldi. Başkanlık toplantı salonundaki ön çalıştayda deprem, sel, yangın, fırtına gibi doğal afetlerde etkin hareket edilebilmesi için Talas Belediyesi Afet Kent Bilgi Sistemi Kurulması için hazırlanan yol haritası değerlendirildi. Buna göre afet öncesi, anı ve sonrasındaki çalışmaların rotası oluşturularak hazırlıklara yön verildi. Bu çerçevede belediye, sağlık, tapu gibi verilerin birleştirilerek gelişmiş hale getirilmesine yönelik çalışmalar başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her türlü afet için önceden yapılması gereken hazırlıkların önemine değinerek, “Depremlerden büyük dersler çıkarıyoruz. Allah bir daha göstermesin. Bilim insanları deprem gerçeğini ifade ediyor. Yapabileceklerimizi yapmakla sorumluyuz. Yapabileceklerimiz bazen küçük ve basit dokunuşlarla ortaya çıkıyor. Bazen de gücümüzü aşınca büyükşehirden, devletimizden yardım istiyoruz. Küçük dokunuşları yapmazsak dünya ahiret sorumluluğumuz var. Afet anında kimse oradaki yöneticilerin de afetzede olduğuna bakmadan yardım bekliyor. Kriz yönetiminde afetten etkilenen yöneticilerden sağlıklı yararlanamazsınız. Bu nedenle bu hazırlıklarımızla kim ne yapacağını bilir. İyi niyetle çıktığımız bu yolda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Kurul üyesi Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Ulutabanca da, 6 Şubat depremlerinin ardından Başkan Yalçın’ın öncülüğünde çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, “Bugün daha çok veri hazırlanmasıyla ilgili kısmı değerlendiriyoruz. Afetlere karşı nasıl önlem alabiliriz diyerek yola çıktık. Kendi yakın çevremiz ve coğrafyamızda sistemi hazırlamak hedefiyle işler yürütüyoruz.” diye konuştu. Harita mühendisi Sedat Bakıcı ise, bu çalışmanın öncüsü olması nedeniyle Başkan Yalçın’a teşekkür ederek; “Çok önemli bir çalışma. Çünkü ölçemediğinizi yönetemezsiniz. Kentleri de kent bilgi sisteminden ölçebilirsiniz. Afet bilgi sistemi de bununla birleştiğinde hayati önem taşıyor. Talas Afet ve Kent Bilgi Sistemi mevcut sistemlerin alternatifi değil onların bütünleyeni olarak düşünüldü.” ifadelerini kullandı.

Ön çalıştayın son gününde Talas Afet ve Kent Bilgi Sistemi kurulu üyeleri, sahaya inerek teknik gezi düzenledi ve arazi incelemeleri yaptı.

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İHA

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