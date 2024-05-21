Türkiye Yüzyılı, Maarif Modeli Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, şehirde görev yapan şube müdürlerine yönelik 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' bilgilendirme toplantısına katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, şehirde görev yapan şube müdürlerine yönelik ’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ bilgilendirme toplantısına katıldı.
Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse toplantıyla ilgili yaptığı konuşmada; "Bütüncül eğitim yaklaşımını temel alan yeni müfredatta beceri odaklı yaklaşımla öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkân sağlayacak yeni müfredatta; öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören ’bütüncül eğitim yaklaşımı’ modeli benimsendi" dedi.