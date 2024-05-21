Yozgat'ta 'Yerel Basın Çalıştayı' düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Haber Topluluğu tarafından “Yerel Basın Çalıştayı” düzenledi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yerel Basın Çalıştayı’na ulusal ve yerel basın temsilcileri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Yerel basının sorunlarının ve çözüm önerilerinin münazara edildiği çalıştayın açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ramazan Yıldızgörür, çalıştayı düzenlemelerindeki amaçlarının Yozgat yerel basınıyla iletişim fakültesi öğrencilerini bir araya getirmek ve fikir alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi. Yıldızgörür, çalıştayda belirtilen görüşler ve yapılan sunumların rapora dönüştürüleceğini ifade ederek bu raporu da ilgili birimlere, iletişim fakültelerine ve İletişim Başkanlığına sunacaklarını ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Sena Kösedağ “Yerel Basının Dünü Bugünü ve Geleceği”, TRT Haber Yayın Editörü Burcu Oral “Bir Elin Nesi Var? Yerel Medya ile Sesi Var”, Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şafak Etike ve İletişim Fakültesi öğrencisi Kardelen Akyıl ise “Yozgat’ta Yerel Medya İzleme” konularında katılımcıları bilgilendirdi.

“Yerel medya çalışanlarının sorunlarına çözüm olacak”

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şafak Etike, “Akademinin bilgisi ile sektörün deneyimini birleştirdiğimiz ve bizim de akademisyen olarak gazeteci görüşlerini alabildiğimiz çok güzel bir çalıştaydı. Bunun devamını getireceğiz. Bu çalıştayı tüm Türkiye’de yaygınlaştırarak yerel medya çalışanlarının sorunlarına çözüm sunmayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Geleceğin gazetecilerini motive etti”

Program sonrası hem yerel basın hem de iletişim fakültesi öğrencileri için verimli bir çalıştay gerçekleştirdiklerini değerlendiren İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, “Çalıştay hem akademik hem de uygulamanın bir karşılaşması oldu. Birbirimizi destekleyerek ne kadar iyi işler yapabileceğimizi görmemiz açısından da bize motivasyon oldu. Yerel basındaki arkadaşların ilgisi ve desteği her anlamda bize değer kattı. Bu anlamda yerel basında neler yapabileceğimizi tartıştık ve konuştuk. Konuklarımızın anlattıkları geleceğin gazetecilerini motive etti. Bu anlamda da çok kıymetli bir çalıştay oldu.” ifadelerine yer verdi.