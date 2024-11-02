Türkmen şair Fariki, Kapadokya'da anıldı

Türkmenlerin büyük düşünürü ve bilge şair Mahtumkulu Firaki, doğumunun 300. yıl dönümünde Kapadokya bölgesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Türkmen şair Fariki, Kapadokya'da anıldı
Kayseri GündemEditör

Türkmenlerin büyük düşünürü ve bilge şair Mahtumkulu Firaki, doğumunun 300. yıl dönümünde Kapadokya bölgesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği, Eko Avrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Türk ve Türkmenistan bayrağının yanı sıra şair Mahtumkulu Firaki’nin posterinin asılı olduğu sıcak hava balonu Kapadokya semalarında havalandı. Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev gazetecilere yaptığı açıklamada; “Balonlara bu gün Türkmenistan ve Türk bayrakları, Türkmenlerin büyük düşünürü ve bilge şair Mahtumkulu Firaki’nin posterini astık. Firaki’nin bu yıl 300. doğum yılı. Kapadokya dünyada turizmin merkezi olduğu için böyle bir etkinlik yapmak istedik” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Mekan İşanguliyev ve beraberindeki heyet daha sonra sıcak hava balonu ile Kapadokya bölgesini kuş bakışı izledi.

İHA
Kayseri Gündem

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