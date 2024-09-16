Türkşeker'den şeker satış fiyatında indirim
Türkşeker, 16- 27 Eylül 2024 tarihleri arasında şeker satışında indirim yapacağını duyurdu. Türkiye Şeker Fabrikaları, 16- 27 Eylül 2024 tarihleri arasında KDV hariç 32 liradan satılan şekerin kilosunu yüzde 14,06 indirimle 27 lira 50 kuruştan satışa çıkardığını '120 gün vade ile şeker satışının da yapılacağını duyurdu.
Türkşeker, Kars ve Yozgat fabrikaları ile Susurluk Şeker Fabrikası’na bağlı Bursa Kertel’deki depolarından KDV hariç kilogram başı 32 liradan peşin fiyatlı şeker satışı yapacaklarını duyurdu. Türkşeker yaptığı yazılı açıklamada, “16.09.2024 tarihinden 27.09.2024 tarihine kadar Kars ve Yozgat Şeker Fabrikalarımız ile Susurluk Şeker Fabrikamıza bağlı Bursa Kestel'de bulunan depomuzdan; KDV hariç kilogram başı 32,00 lira peşin şeker satışı yapılacaktır. Ayrıca 1000 ton ve üzeri alımlarda toplu fatura düzenlenebilecektir. 1000 ton ve üzeri alımlarda KDV hariç kilogram başı 32,00 lira fiyatla peşinatsız 120 gün vadeli şeker satışı yapılacaktır. Şeker satışları stoklarla sınırlı olup peşin satışlarda bedelinin fabrika hesaplarına geliş, vadeli satışlarda sözleşme imzalama sırası dikkate alınacaktır" ifadelerine yer verdi.