Türkşeker'den şeker satış fiyatında indirim

Türkşeker, Kars ve Yozgat fabrikaları ile Susurluk Şeker Fabrikası’na bağlı Bursa Kertel’deki depolarından KDV hariç kilogram başı 32 liradan peşin fiyatlı şeker satışı yapacaklarını duyurdu. Türkşeker yaptığı yazılı açıklamada, “16.09.2024 tarihinden 27.09.2024 tarihine kadar Kars ve Yozgat Şeker Fabrikalarımız ile Susurluk Şeker Fabrikamıza bağlı Bursa Kestel'de bulunan depomuzdan; KDV hariç kilogram başı 32,00 lira peşin şeker satışı yapılacaktır. Ayrıca 1000 ton ve üzeri alımlarda toplu fatura düzenlenebilecektir. 1000 ton ve üzeri alımlarda KDV hariç kilogram başı 32,00 lira fiyatla peşinatsız 120 gün vadeli şeker satışı yapılacaktır. Şeker satışları stoklarla sınırlı olup peşin satışlarda bedelinin fabrika hesaplarına geliş, vadeli satışlarda sözleşme imzalama sırası dikkate alınacaktır" ifadelerine yer verdi.