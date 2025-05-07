  • Haberler
  • Türkiye
  • Üç akrabasını öldüren firari sanığın duruşması ertelendi

Üç akrabasını öldüren firari sanığın duruşması ertelendi

Kayseri'de 2022 yılında Hunat mahallesinde üç kişinin öldüğü olayın şüphelisi firari M.Y. ve 4 sanığın yargılandığı duruşma ertelendi.

Üç akrabasını öldüren firari sanığın duruşması ertelendi

Olay 5 Ocak 2022 yılında Melikgazi ilçesi Hunat mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.Y. ile Seyit, Gaffar Mehmet Yılmaz kardeşler ve dayıları Serdar Yılmaz ile kavga etti. Silahların ve bıçakların çekildiği olayda M.Y. kuzenlerini ve dayısını sokak ortasında başlarından vurarak kaçtı. Ölen 2 kardeş ve dayıları yan yana toprağa verilmişti. Olayın ardından firar eden sanık M.Y.’nin yakalanması için çalışma yapıldı. Polis ekipleri 3 kişinin cinayet şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Zanlının yurt dışına kaçma ihtimali üzerinde duruluyor. Bugün görülen duruşmaya Seyit, Gaffar Mehmet Yılmaz kardeşler ve dayıları Serdar Yılmaz’ın müşteki yakınları katılırken sanıklar firari M.Y.,  E.A., M.Y.’nin babası O.Y. ve M.K.Y. duruşmaya katılmadı.
 

MÜŞTEKİLER: FİRARİ SANIK M.Y. GÜRCİSTAN’DAN GETİRİLSİN
Mahkemede konuşan müştekiler firari sanık M.Y.’nin Gürcistan’a kaçtığını belirterek. Getirilip en ağır cezayı almasını istediler. Seyit ve Gaffar Mehmet Y’nin kardeşi müşteki sanık O.Y. ise duruşmada, “Ben o gün hayvanlarımı götürüyordum. Bana silah çektiler. Silah bana ait değil” dedi. Mahkeme heyeti firari sanık M.Y.’nin dosyasının ayrılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

AÜB Üniversite Tanıtım Fuarları 12 Mayıs'ta Başlayacak
AÜB Üniversite Tanıtım Fuarları 12 Mayıs’ta Başlayacak
Üç akrabasını öldüren firari sanığın duruşması ertelendi
Üç akrabasını öldüren firari sanığın duruşması ertelendi
Kayserispor, Başkan Nurettin Açıkalın ve 5 idarecisi PFDK'ya sevk edildi
Kayserispor, Başkan Nurettin Açıkalın ve 5 idarecisi PFDK’ya sevk edildi
Devriye ekipleri AVM etrafında 975 kişiyi sorgulandı
Devriye ekipleri AVM etrafında 975 kişiyi sorgulandı
Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Şantiyesinde Heyecan Verici Çalışmalar
Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Şantiyesinde Heyecan Verici Çalışmalar
Kartal Kavşağı'nda İşlem Tamam
Kartal Kavşağı'nda İşlem Tamam
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!