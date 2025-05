Üç akrabasını öldüren firari sanığın duruşması ertelendi

Olay 5 Ocak 2022 yılında Melikgazi ilçesi Hunat mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.Y. ile Seyit, Gaffar Mehmet Yılmaz kardeşler ve dayıları Serdar Yılmaz ile kavga etti. Silahların ve bıçakların çekildiği olayda M.Y. kuzenlerini ve dayısını sokak ortasında başlarından vurarak kaçtı. Ölen 2 kardeş ve dayıları yan yana toprağa verilmişti. Olayın ardından firar eden sanık M.Y.’nin yakalanması için çalışma yapıldı. Polis ekipleri 3 kişinin cinayet şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Zanlının yurt dışına kaçma ihtimali üzerinde duruluyor. Bugün görülen duruşmaya Seyit, Gaffar Mehmet Yılmaz kardeşler ve dayıları Serdar Yılmaz’ın müşteki yakınları katılırken sanıklar firari M.Y., E.A., M.Y.’nin babası O.Y. ve M.K.Y. duruşmaya katılmadı.



MÜŞTEKİLER: FİRARİ SANIK M.Y. GÜRCİSTAN’DAN GETİRİLSİN

Mahkemede konuşan müştekiler firari sanık M.Y.’nin Gürcistan’a kaçtığını belirterek. Getirilip en ağır cezayı almasını istediler. Seyit ve Gaffar Mehmet Y’nin kardeşi müşteki sanık O.Y. ise duruşmada, “Ben o gün hayvanlarımı götürüyordum. Bana silah çektiler. Silah bana ait değil” dedi. Mahkeme heyeti firari sanık M.Y.’nin dosyasının ayrılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.