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Üç bin kamyon hafriyat içinden 520 yıllık tarih ortaya çıkarıldı

İlçenin tarihi mirasına sahip çıkan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdikleri 520 yıllık Tarihi Gön Han'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Üç bin kamyon hafriyat içinden 520 yıllık tarih ortaya çıkarıldı
Kayseri GündemEditör

İlçenin tarihi mirasına sahip çıkan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdikleri 520 yıllık Tarihi Gön Han’da devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

“Yeni hizmetlerle 2025 yılı Melikgazi yılı olacak”

Melikgazi Belediyesi’nin hummalı çalışması ile yeniden hayat bulacak olan Gön Han’ın bittikten sonra nice güzel etkinliklere ev sahipliği yapacağını hatırlatan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Şehrin merkezinde bulunan Gön Han’da yapılan son çalışmaları yerinde inceliyoruz. Burası Piri Mehmet Paşa tarafından yaklaşık 520 yıl önce yapılmış eski bir han. Bu han kendi haline terk edilmiş bir vaziyette 50-60 senedir İstanbul’daki bir vakıftaydı. Biz burayı kiraladık ve restorasyon yapmak için çalışmalara başladık. 3 bin kamyonun üzerinde hafriyat çıkartarak Han’ın tekrar izlerinden ayağa kalkmasını sağladık. Tam 3 senedir burada hummalı bir çalışma yapıyoruz. Bir tarihi eser için bu hakikaten çok kısa bir zaman. Çünkü restorasyon yıllar süren bir çalışma. Arkadaşlarımızın emeklerine sağlık. Çok hızlı bir şekilde güzel bir ortamı hayata geçirdiler. Burası 2025 yılında Kayseri’nin en gözde lokasyonlarından bir tanesi olacak. 2025 yılı, Melikgazi yılı olacak inşallah. Köşk Medrese ile, Gön Han ile, Çarşı Melikgazi ile, Oyuncak Kütüphanesi ve Masal Evi gibi birçok projemizle 2025 yılında sizlere çok güzel hizmet edeceğiz. Gön Han’da hummalı çalışmalarımız devam ediyor, az kaldı. İnşallah birkaç aydan burası çok güzel hale gelecek. Burada nice güzel etkinlikleri hep birlikte yapmak nasip olacak diye umut ediyorum. Gön Han’ımızın restorasyonu hayırlı olsun.”

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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