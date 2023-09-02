Üçüncü şahıslar ilan giremeyecek, 100 bin TL'ye kadar cezası var

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, yeni çıkan yönetmelikle birlikte sitelere mülk sahibi veya yetki belgesi olmayan emlak ofislerinin ilan veremeyeceğini söyleyerek Üçüncü şahısların ilanlara girmesiyle piyasa arttı, devletimizin vergi kaybı arttı, vatandaşlar mağdur oldu. Çıkan yönetmeliğin faydalı olacağı kanaatindeyiz dedi.

PAYLAŞ
  • 02.09.2023 13:06
  • Güncelleme: 02.09.2023 13:25
Üçüncü şahıslar ilan giremeyecek, 100 bin TL'ye kadar cezası var
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, yeni çıkan yönetmelikle birlikte sitelere mülk sahibi veya yetki belgesi olmayan emlak ofislerinin ilan veremeyeceğini söyleyerek; "Üçüncü şahısların ilanlara girmesiyle piyasa arttı, devletimizin vergi kaybı arttı, vatandaşlar mağdur oldu. Çıkan yönetmeliğin faydalı olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Sitelere mülk sahibi olmayan ve yetki belgesi olmayan emlak ofislerinin ilan girmesinin yasaklanmasına dair yönetmelik yürürlüğe girdi. Üçüncü şahısların piyasayı artırdığını, devleti vergi kaybına uğrattığı ve vatandaşı mağdur ettiğini söyleyen Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; "5 Haziran 2018 yılında çıkan yönetmeliğimizle birlikte emlak sektörü farklı bir pozisyona girdi. Yalnız geçmiş dönemden bu yana ifade ettiğimiz durumları maalesef hayata geçiremedik. Bunların başında; yetkisiz kişilerin ilan girmesi. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi. Bu sıkıntılarımızı yetkililere anlattık. Dedik ki; ’ilanları sadece bu işle uğraşan kişiler, veya şahıslar kendi adlarıyla girebilsin’. ’Üçüncü şahıslar ilan giremesin’ dedik. Üçüncü şahısların ilanlara girmesiyle piyasa arttı, devletimizin vergi kaybı arttı, vatandaşlar mağdur oldu. Aslında çekmiş olduğumuz sıkıntının kaynağının bu olduğunu ifade edebiliriz. Bugün itibariyle yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte inşallah yetkisi olmayan kişiler ilanlara giremeyecek. Çıkan yönetmeliğin faydalı olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Cezası 10 bin ila 100 bin TL arasında

Konunun takipçisi olacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Atasoy, "Yürürlükten sonra mülk sahibi harici veya yetki belgesi olan emlakçılar harici 10 bin TL ile 100 bin TL arasında para cezası uygulanacak. İnşallah bunlar da caydırıcı olur diye düşünüyoruz. Yakın zamanda bu konuyla ilgili sıkıntılar yaşadık. Zaman zaman oda üyelerimizi uyarıyoruz. Ama maalesef ilan sitelerine yetkisi olmayan kişilerin girmesiyle birlikte kapora dolandırıcılığı oluyor. Vatandaşlar mağdur oluyor. Çünkü yetkili kişi değil bunlar. Vatandaşlar, bunlara itibar edip kapora göndermesinler. Sorgulayabilirler, odamızı arayabilirler. Kendileri de mağdur olmasın, mesleğimizin de adı kötüye çıkmasın" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Maharetli Eller Pazarı Misafirlerini Ağırlamaya Hazırlanıyor

Maharetli Eller Pazarı Misafirlerini Ağırlamaya Hazırlanıyor

Maharetli Eller Pazarı, misafirlerine kapılarını açıyor

Maharetli Eller Pazarı, misafirlerine kapılarını açıyor

Mescid-i Aksa İmamı: İsrail Aksa'yı boşaltmak için 'din savaşı' yürütüyor

Mescid-i Aksa İmamı: İsrail Aksa'yı boşaltmak için 'din savaşı' yürütüyor

Kayserisporlu 4 futbolcuya milli davet

Kayserisporlu 4 futbolcuya milli davet

Araç tramvay durağına girdi: 3 yaralı

Araç tramvay durağına girdi: 3 yaralı

Eyvan Sohbetleri'nde bugün: 'Kayseri'den Üç Kıtaya Taştaki Sinan Mührü' konferansı

Eyvan Sohbetleri’nde bugün: ‘Kayseri’den Üç Kıtaya Taştaki Sinan Mührü’ konferansı

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üçüncü şahıslar ilan giremeyecek, 100 bin TL'ye kadar cezası var

Üçüncü şahıslar ilan giremeyecek, 100 bin TL'ye kadar cezası var

Öğretmenin kahreden ölümü

Öğretmenin kahreden ölümü

DAHA FAZLA
İldem'den Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne yeni otobüs hattı açılıyor

İldem’den Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne yeni otobüs hattı açılıyor

Ölümlü kazanın yaşandığı caddeye mahalle sakinleri önlem istiyor

Ölümlü kazanın yaşandığı caddeye mahalle sakinleri önlem istiyor

Büyükşehir'den ulaşımda yeni çevresel hatlar

Büyükşehir'den ulaşımda yeni çevresel hatlar

Söz Üstadı KUMSMALL AVM'ye Geliyor

Söz Üstadı KUMSMALL AVM'ye Geliyor

Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi

Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi