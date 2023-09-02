Üçüncü şahıslar ilan giremeyecek, 100 bin TL'ye kadar cezası var

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, yeni çıkan yönetmelikle birlikte sitelere mülk sahibi veya yetki belgesi olmayan emlak ofislerinin ilan veremeyeceğini söyleyerek; "Üçüncü şahısların ilanlara girmesiyle piyasa arttı, devletimizin vergi kaybı arttı, vatandaşlar mağdur oldu. Çıkan yönetmeliğin faydalı olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Sitelere mülk sahibi olmayan ve yetki belgesi olmayan emlak ofislerinin ilan girmesinin yasaklanmasına dair yönetmelik yürürlüğe girdi. Üçüncü şahısların piyasayı artırdığını, devleti vergi kaybına uğrattığı ve vatandaşı mağdur ettiğini söyleyen Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; "5 Haziran 2018 yılında çıkan yönetmeliğimizle birlikte emlak sektörü farklı bir pozisyona girdi. Yalnız geçmiş dönemden bu yana ifade ettiğimiz durumları maalesef hayata geçiremedik. Bunların başında; yetkisiz kişilerin ilan girmesi. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi. Bu sıkıntılarımızı yetkililere anlattık. Dedik ki; ’ilanları sadece bu işle uğraşan kişiler, veya şahıslar kendi adlarıyla girebilsin’. ’Üçüncü şahıslar ilan giremesin’ dedik. Üçüncü şahısların ilanlara girmesiyle piyasa arttı, devletimizin vergi kaybı arttı, vatandaşlar mağdur oldu. Aslında çekmiş olduğumuz sıkıntının kaynağının bu olduğunu ifade edebiliriz. Bugün itibariyle yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte inşallah yetkisi olmayan kişiler ilanlara giremeyecek. Çıkan yönetmeliğin faydalı olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Cezası 10 bin ila 100 bin TL arasında

Konunun takipçisi olacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Atasoy, "Yürürlükten sonra mülk sahibi harici veya yetki belgesi olan emlakçılar harici 10 bin TL ile 100 bin TL arasında para cezası uygulanacak. İnşallah bunlar da caydırıcı olur diye düşünüyoruz. Yakın zamanda bu konuyla ilgili sıkıntılar yaşadık. Zaman zaman oda üyelerimizi uyarıyoruz. Ama maalesef ilan sitelerine yetkisi olmayan kişilerin girmesiyle birlikte kapora dolandırıcılığı oluyor. Vatandaşlar mağdur oluyor. Çünkü yetkili kişi değil bunlar. Vatandaşlar, bunlara itibar edip kapora göndermesinler. Sorgulayabilirler, odamızı arayabilirler. Kendileri de mağdur olmasın, mesleğimizin de adı kötüye çıkmasın" ifadelerini kullandı.