Uğurevler'e modern pazar yeri

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje olarak taahhüt ettiği çalışmaların startını verdi. Uğurevler Mahallesi’nde yapımına başlanan aile sağlık merkezi ile kapalı semt pazar yerini inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle birlikte Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti sundukları belirten Başkan Çolakbayrakdar, ‘Yeni Kocasinan’a her alanda olduğu gibi daha modern ve daha işlevsel modern pazar yerleri kazandırdıklarını ifade etti. Kentsel dönüşümle bölgenin ihtiyacı olan diğer sosyal donatıların da yapılacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Uğurevler Mahallesi’ne daha önce müjdesini vermiş olduğumuz kapalı bir semt pazar yerinin çalışmalarına başladık. Uğurevler ve çevre mahallelere hizmet verecek olan pazar yeri, bölgenin ihtiyacını karşılayacakken hemşehrilerimize daha konforlu imkân sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda vatandaşlara hizmet verebilmesi noktasında, gerekse vatandaşların daha hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmeleri adına bu tür projelere büyük önem veriyoruz. Bu ve buna benzer çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. 2024 ve bundan sonra taahhüt ettiğimiz projeleri teker teker hayata geçirerek, vatandaşımıza daha güzel bir hizmet sunmanın gayreti içerisindeyiz. Kocasinan’ımız gelişiyor, büyüyor ve güzelleşiyor. Gece-gündüz demeden vatandaşlarımızın isteklerini birer birer yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, bölgeyi değerli kılacak hizmetler yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.