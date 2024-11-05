Ulaşım A.Ş'ye Yerli Katkı: Yüzde 70 daha ucuza üretildi

Kayseri’de önemli toplu ulaşım araçlarından biri olan tranvaylar yerli üretimle fiyat pazarında maliyetleri düşürüyor. Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin binlerce bileşeni olan raylı sistem araçlarında kullanılan parçaların yerlileştirilmesi kapsamında yurt dışından ithalat yerine yerli üretim yaptırılarak sağlanan fayda miktarı 120 milyon liraya yakın oldu. Kayseri Ulaşım A.Ş. mühendisleri tramvay aracının tamamının Kayseri'de üretimini sağlayarak, ithal ürün maliyetinin 500 bin Euro’dan 50 bin Euro seviyesine düşürüyor. Kayseri Ulaşım A.Ş de görev yapan Araç Bakım Mühendisi İbrahim Dinçer konu hakkında, "Bilim meraklılarına ve bilim şenliğini gezmeye gelen vatandaşlarımıza burada tramvaylarımızın nasıl çalıştığı temel olarak anlatılıyor. Tramvayları çalıştıran elektriğini alan kısım katener hattından pantoğraf ekipmanımız, tramvaylarımızı birbirine bağlayan tek bir kabinden aktif edilerek tek yol sürücü ile sürülmesini sağlayan Kuplör ekipmanımız, tramvaylarımız da bizleri taşıyan, güvenli bir şekilde yolculuğumuzu sağlayan, hareket ettiren ve durduran Boji ekipmanımızı tanıtmaktayız. Bizler için en önemli olan yerlileştirerek milli sermayeye katkıda bulunduğumuz ürünler, %70 oranında kar elde ederek milli sermaye katkıda bulunmaktayız” şeklinde konuştu.



‘YÜZDE 70 KAR ELDE ETTİK’

Mühendis Dinçer, milli sermayeye katkıda bulunduklarını belirterek, “Yerlileştirerek milli sermaye katkıda bulunduğumuz ürünlerden bazılarını burada sergilemekteyiz. Sirio tramvay araçları, dişli kutusu, diferansiye setleri, sirio primer süspansiyonları, Bozan kaya tramvay araçları esnek kaplinleri, fren diskleri, kuplör elektrik kafa motorları,bunların motor hız sensörleri, dişli hız kutusu ve hız sensörlerini bu kısımda sizlerle paylaşmaktayız. Bu kısımda yaptığımız çalışmalar sayesinde yedek parça maliyetleri açısından yüzde 70 oranında kar elde ederek milli sermaye katkıda bulunmaktayız. Bojilerimizdeki ayarlamalarımızı yapabilmemiz için tramvay araçlarımızı simüle boji üzerindeki yükü simüle edebilmek için bir cihaz tasarımı gerçekleştirmiştik. Bu cihaz tasarımını gerçekleştirirken ithal ürün maliyetinin 500 bin Euro olduğunu göz önüne aldığımızda Kayseri Ulaşım AŞ mühendisleri olarak biz çalışmalar yaparak bu tramvay aracının tamamının Kayseri de üretimini sağlayarak 50 bin euro civarında bir üretimini gerçekleştirdik” diye konuştu.