Uygurların manevi annesinden Kayseri'ye teşekkür

Doğu Türkistan Uygur Türkleri'nin manevi annesi olarak bilinen Rabia Kader, KayseRadar'da yayınlanan Araştırmacı Tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu 4-4'lük Tarih programında Kayseri'deki Uygur Türkleri'ne ait tarihi eserlerin ve kültürel mirasların tanıtılmasından dolayı teşekkürlerini iletti. 

Uygurların manevi annesinden Kayseri'ye teşekkür

KayseRadar’da Araştırmacı Tarihçi Mustafa Cingil’in sunumuyla yayınlanan 4-4'lük Tarih programında, Kayseri’deki Uygur Türkleri’ne ait tarihi eserler ve kültürel miras geniş bir şekilde tanıtıldı. Programda, Uygur Türkleri'nin zengin kültüründen izler taşıyan değerli eserler hakkında bilgiler verildi.

Doğu Türkistan Uygur Türkleri’nin manevi annesi olarak bilinen Rabia Kader, KayseRadar’da yayınlanan 4-4’lük Tarih programına ve programın sunumunu gerçekleştiren Araştırmacı Tarihçi Mustafa Cingil’e teşekkür ederek, böyle bir çalışmanın büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kader, Kayseri’deki Uygur Türkleri’nin eserlerinin tanıtılmasının, bu kültürün dünya genelinde daha fazla insan tarafından tanınmasına katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, programın farklı dillere çevrilerek tüm dünyada izlenmesini ve Uygur Türkleri’nin kültürel mirasının daha geniş bir kitleye ulaştırılmasına yönelik çalışmalar yapacağını ifade etti.

Haber Merkezi

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