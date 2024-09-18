Ülkemizde 37 milyar cihaz bomba gibi patlayabilirmiş

İsrail'in siber saldırısı sonucu dün Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar meydana geldi. Ülkenin pek çok yerinde eş zamanlı olarak yaşanan çağrı cihazı patlamalarında ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybederken, 3 binin üzerinde yaralı olduğu açıklandı.

İsrail'in siber saldırısı sonucu dün Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar meydana geldi. Ülkenin pek çok yerinde eş zamanlı olarak yaşanan çağrı cihazı patlamalarında ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybederken, 3 binin üzerinde yaralı olduğu açıklandı.

İsrail'in çağrı cihazlarına uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirdiği saldırı bölgede ve dünyada şok etkisi oluştururken uzmanlar ise teknolojik cihazların tehlikelerine karşı uyarılarda bulunmaya başladı.

İsrail'in çağrı cihazlarına uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirdiği saldırı bölgede ve dünyada şok etkisi oluştururken uzmanlar ise teknolojik cihazların tehlikelerine karşı uyarılarda bulunmaya başladı.

Bu kapsamda bir araştırma hazırlayan Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof.Dr.İ.Hamit Hancı ve Jandarma Genel Komutanlığı Dairesi Bilişim Suçları Şube Müdürlüğünden Adli Bilişimci Özgür Çelik Türkiye'de toplam 37 milyar teknolojik cihazın internet ağına bağlı akıllı cihazlar olduğunu belirterek bunların her birinin Lübnan örneğinde olduğu gibi bir bombaya dönüştürülebileceği uyarısında bulundu.

Gazeteci Zafer Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilerde şu maddelere yer verildi;

Bu kapsamda bir araştırma hazırlayan Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof.Dr.İ.Hamit Hancı ve Jandarma Genel Komutanlığı Dairesi Bilişim Suçları Şube Müdürlüğünden Adli Bilişimci Özgür Çelik Türkiye'de toplam 37 milyar teknolojik cihazın internet ağına bağlı akıllı cihazlar olduğunu belirterek bunların her birinin Lübnan örneğinde olduğu gibi bir bombaya dönüştürülebileceği uyarısında bulundu.

Gazeteci Zafer Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilerde şu maddelere yer verildi;

TIBBİ CİHAZLAR

Sağlık merkezleri siber saldırıların kurbanı OLMA RİSKİ TAŞIMAKTADIR.

Ünlü bilgisayar korsanı(Hacker) Barnaby Jack Ekim 2011’ de düzenlenen McAfee FOCUS 11 konferansında insülin pompası aletlerine uzaktan saldırarak insülin miktarını değiştirmeyi başarmıştır.

Sağlık merkezleri siber saldırıların kurbanı OLMA RİSKİ TAŞIMAKTADIR.

Ünlü bilgisayar korsanı(Hacker) Barnaby Jack Ekim 2011’ de düzenlenen McAfee FOCUS 11 konferansında insülin pompası aletlerine uzaktan saldırarak insülin miktarını değiştirmeyi başarmıştır.

Şubat 2012’de ise San Francisco da RSA Güvenlik Konferansında transparan bir manken kullanarak doksan metre uzaklıktan yüksek kazançlı anten yardımıyla insülin pompasını kontrol etmiştir. Bu durumda şeker hastası olan bir kişi rahatlıkla suikast kurbanı olabilir.

Şubat 2012’de ise San Francisco da RSA Güvenlik Konferansında transparan bir manken kullanarak doksan metre uzaklıktan yüksek kazançlı anten yardımıyla insülin pompasını kontrol etmiştir. Bu durumda şeker hastası olan bir kişi rahatlıkla suikast kurbanı olabilir.

Bir diğer saldırıya uğrayabilecek medikal cihaz ise uzaktan kontrollü kalp pilleridir (pacemaker). Barnaby Jack 2012 yılında kalp pili üzerinden nasıl suikast yapılacağını göstererk anlatmıştır. Bu durum ayrıca Homeland dizisinde de konu edinmiştir.

ABD’de doktorun uyguladığı ilaçların takibi için kullanılan sistemdeki teknik hataları tespit eden Charles Cullen isimli hemşire sistemdeki açığı kullanarak 2006 yılında yakalanana kadar 16 yılda en az 40 hastayı ölümüne neden olduğunu kabul etmiştir.

Bir diğer saldırıya uğrayabilecek medikal cihaz ise uzaktan kontrollü kalp pilleridir (pacemaker). Barnaby Jack 2012 yılında kalp pili üzerinden nasıl suikast yapılacağını göstererk anlatmıştır. Bu durum ayrıca Homeland dizisinde de konu edinmiştir.

ABD’de doktorun uyguladığı ilaçların takibi için kullanılan sistemdeki teknik hataları tespit eden Charles Cullen isimli hemşire sistemdeki açığı kullanarak 2006 yılında yakalanana kadar 16 yılda en az 40 hastayı ölümüne neden olduğunu kabul etmiştir.

Dikkat çeken bir husus olarak 2007 yılında, dönemin Amerika Birleşik Devleti Başkan Yardımcısı olan Dick Chenney’in kalbine takılı kalp pilinin kablosuz erişim özelliğinin devreden çıkartılmasıdır.

Dikkat çeken bir husus olarak 2007 yılında, dönemin Amerika Birleşik Devleti Başkan Yardımcısı olan Dick Chenney’in kalbine takılı kalp pilinin kablosuz erişim özelliğinin devreden çıkartılmasıdır.

OTOMOTİV

Bir başka suikast yöntemi ise arabalar üzerinden olmaktadır.

Bu yöntemle ilgili en revaçtaki tartışma Rolling Stone and Buzzfeed gazetecisi Michael Hastings’in 18 Haziran 2013 te aracıyla hızla bir ağaca çarpması sonucu ölmesidir. Eski ABD Ulusal Güvenlik, Altyapı Koruma ve Terörle Mücadele Koordinatörü Richard Clarke, kazanın "bir otomobil siber saldırısıyla yapıldığını açıklamıştır.

Çinli Keen güvenlik laboratuarı araştırmacıları Samuel LV, Sen Nie, Ling Liu ve Wen Lu Bazı araçların modellerini fren sistemleri de dahil olmak üzere hackleyerek kontrol altına aldıklarını duyurmuşlardır.

Bir başka suikast yöntemi ise arabalar üzerinden olmaktadır.<br />

Bu yöntemle ilgili en revaçtaki tartışma Rolling Stone and Buzzfeed gazetecisi Michael Hastings’in 18 Haziran 2013 te aracıyla hızla bir ağaca çarpması sonucu ölmesidir. Eski ABD Ulusal Güvenlik, Altyapı Koruma ve Terörle Mücadele Koordinatörü Richard Clarke, kazanın "bir otomobil siber saldırısıyla yapıldığını açıklamıştır.

Çinli Keen güvenlik laboratuarı araştırmacıları Samuel LV, Sen Nie, Ling Liu ve Wen Lu Bazı araçların modellerini fren sistemleri de dahil olmak üzere hackleyerek kontrol altına aldıklarını duyurmuşlardır.</p>

AKILLI EV SİSTEMLERİ

Evlerinizde bulunan tüm aletler, havalandırma sistemleri ve kapı sistemlerinin bilgisayar sistemlerine bağlandığı ve bu sistemlerin ele geçirildiğini düşünürsek ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Evlerinizde bulunan tüm aletler, havalandırma sistemleri ve kapı sistemlerinin bilgisayar sistemlerine bağlandığı ve bu sistemlerin ele geçirildiğini düşünürsek ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Michigan Üniversitesinden profesör Atul PRAKASH ve çalışma ekibi Mayıs 2016 tarihinde yapılan bir araştırmayla akıllı ev sistemlerine bağlanarak evlere ait kapı sistemlerini açabildiklerini deney yaparak göstermişlerdir.

Michigan Üniversitesinden profesör Atul PRAKASH ve çalışma ekibi Mayıs 2016 tarihinde yapılan bir araştırmayla akıllı ev sistemlerine bağlanarak evlere ait kapı sistemlerini açabildiklerini deney yaparak göstermişlerdir.</p>

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

Texas Üniversitesinden Todd Humphreys ve ekibi Radionavigation Laboratuvarında Gps bağlantılı insansız hava araçlarının nasıl hacklendiğini göstererek durmun ciddiyetini göstermiştir (Şubat 2012 )

2011 yılında İran ABD ne ait insansız hava aracını elektronik olarak kontrol ederek ele geçirdiğini duyurmuştur.

Bu haberler göz önüne alındığında, insansız hava araçları da bilişim yoluyla ele geçirilerek özellikle silahlandırılmış İHA lar terör ya da suikast amacıyla kullanılabilir.

Texas Üniversitesinden Todd Humphreys ve ekibi Radionavigation Laboratuvarında Gps bağlantılı insansız hava araçlarının nasıl hacklendiğini göstererek durmun ciddiyetini göstermiştir (Şubat 2012 )

2011 yılında İran ABD ne ait insansız hava aracını elektronik olarak kontrol ederek ele geçirdiğini duyurmuştur.

Bu haberler göz önüne alındığında, insansız hava araçları da bilişim yoluyla ele geçirilerek özellikle silahlandırılmış İHA lar terör ya da suikast amacıyla kullanılabilir.

Ya uçaklara , boru hatlarına, doğalgaz ya da nükleer santrallere gerçekleştirilebilecek saldırlar. Düşünmek bile korkunç.

Kaynak: Haber7