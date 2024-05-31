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Ülkemizde her dört kişiden biri Yükseköğretim mezunu

TUİK verilerine göre 2023 yılı itibarıyla ülkemizde yükseköğretim mezunlarının oranı 25 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 24,6 oldu. Kayseri'de de ortalama eğitim süresi 2023 yılında 9,3 yıl oldu.

Ülkemizde her dört kişiden biri Yükseköğretim mezunu
Kayseri GündemEditör

25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının söz konusu yaş içindeki oranı 2008 yılında %9,8 iken, 2023 yılında bu oran %24,6 oldu. İlgili yaş grubu için ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı 2008 yılında %26,5 iken, 2023 yılında bu oran %48,3 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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