Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur oldu

 Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığında yaşanan görev değişikliği ile yeni il başkanı Halit Yağmur oldu. 

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  • 14.12.2023 19:51
  • Güncelleme: 14.12.2023 19:51
Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur oldu

 Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığında yaşanan görev değişikliği ile yeni il başkanı Halit Yağmur oldu. 

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığında değişim yaşandı. İl başkanı olarak görevi Halit Yağmur devralırken Ali Çelik ise Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olacak.

1ha

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