Yeşilhisar ilçesinde TOKİ konut sayısı 474’e yükseldi

Yeşilhisar için 3. etap TOKİ konutlarının ihale ve sözleşmesi yapıldı. Yeşilhisar’da yapılacak olan 3. Etap 236 adet TOKİ konutlarının ihalesi 31 Ekim 2023’te yapılmıştı. İhaleyi alan firma ile TOKİ Başkanlığı arasında sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan; ‘’Öncelikle ilçemize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini geçtiğimiz yıl açıklamıştı ve bu projeden ilçemize de yer ayrılmıştı. Konut ihtiyacı olan ilçemizde TOKİ konutlarıyla rahatlayacağı kanaatindeyim’’ dedi

Öte yandan açıklamalarına devam eden Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan; "1 ve 2. Etap TOKİ konutlarımız önceki yıllarda yapılmış ve toplamı 238 konuttu, 3. Etap TOKİ’mizde 236 adet konut olarak yer alıyor. Toplamda ilçemizde ki TOKİ konutlarının sayısı 474 olarak güncellenecektir. En kısa sürede inşallah konutlarımızın temellerinin atılacağı müjdesini hemşerilerim ile paylaşmak istiyorum. Kurada çıkan vatandaşlarımıza hayırlı olsun, sağlık sıhhat içerisinde evlerinde oturmayı Rabbim nasip eylesin’’ ifadelerini kullandı.