Ülkü Ocakları İl Başkanı Yağmur, teşkilat ve aileleriyle buluştu

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, il yöneticileri ve ilçe başkanlarının aileleriyle buluştu.

PAYLAŞ
  • 16.01.2024 15:08
  • Güncelleme: 16.01.2024 16:30
Ülkü Ocakları İl Başkanı Yağmur, teşkilat ve aileleriyle buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, il yöneticileri ve ilçe başkanlarının aileleriyle buluştu.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, il yöneticileri ve ilçe başkanlarının aileleriyle akşam yemeğinde buluştu. "Biz Büyük Bir Aileyiz" teması ile düzenlenen programda milli birlik ve beraberlik için dualar edilmesinin ardından Ülkücü yemini edildi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Yağmur, “Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi ve Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendinin yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ahlaklı, faziletli, kalbi hak ve vatan aşkıyla çarpan ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan her bir Ülküdaşıma şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Ülküdaşlık hukuku her türlü münasebetten üstündür” dedi.

Başkan Yağmur tarafından düzenlenen program fotoğraf çekimi ile son buldu.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükkılıç: 'Uzaya ilk yolculuk, Kayseri Bilim Merkezi'nde heyecanla kutlanacak'

Büyükkılıç: 'Uzaya ilk yolculuk, Kayseri Bilim Merkezi'nde heyecanla kutlanacak'

Tıpkıbasım Kur'an Sergisi'ne yoğun ilgi

Tıpkıbasım Kur'an Sergisi'ne yoğun ilgi

FETÖ'den tutuklu Mustafa Boydak'a bir ceza daha

FETÖ'den tutuklu Mustafa Boydak'a bir ceza daha

Hayırsever işbirliği ile örnek projeler

Hayırsever işbirliği ile örnek projeler

Zehir taciri 1 kilo 26 gram uyuşturucuyla yakalandı

Zehir taciri 1 kilo 26 gram uyuşturucuyla yakalandı

Sarız'da işlenen cinayetin duruşmasına devam edildi

Sarız'da işlenen cinayetin duruşmasına devam edildi

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

4
Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 2 - Erciyes Esen Makina FK: 3

Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 2 - Erciyes Esen Makina FK: 3

5
Dr. Serhat Doğan: 'Hemoroid kanserle karıştırılabiliyor'

Dr. Serhat Doğan: 'Hemoroid kanserle karıştırılabiliyor'

6
Kayseri'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi

Kayseri'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Baki Coşkun: 'Milletimiz, rant sevdalısı başkanlardan yoruldu'

Başkan Baki Coşkun: “Milletimiz, rant sevdalısı başkanlardan yoruldu”

ERÜ'de tepki çeken zam

ERÜ’de tepki çeken zam

DAHA FAZLA
Ülkü Ocakları İl Başkanı Yağmur, teşkilat ve aileleriyle buluştu

Ülkü Ocakları İl Başkanı Yağmur, teşkilat ve aileleriyle buluştu

Sobadan sızan gazdan hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi

Sobadan sızan gazdan hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi

Başkan Büyükkılıç, İl Tarım Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, İl Tarım Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Şehrin merkezine nefes olacak projede sona yaklaşıldı

Şehrin merkezine nefes olacak projede sona yaklaşıldı

Hayvanat bahçesinde temizlik ve tadilat çalışması başladı

Hayvanat bahçesinde temizlik ve tadilat çalışması başladı