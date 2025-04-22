Ülkü Ocakları'ndan KANKA kan bağışı kampanyasına destek

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı tarafından KANKA kan bağışı kampanyası kapsamında KANKA Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara destek olabilmek maksadıyla kan bağışında bulunuldu. Burada konuşan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, “Bir çocuğun gülüşü bazen bir oyuncakta saklıdır, bazen bir bayrakta. Ama en çok bir damla kanda hayat bulur.Sloganıyla çıktığımız 23 Nisan'ın arifesinde, sabah saatlerinde Kanka Hastanesi'nde tedavi gören yavrularımızı ziyaret ettik. O odalara oyuncaklar, bayraklar ve Kayserispor formalarıyla girdik. Ama o odalardan; mücadele, umut ve tarifsiz bir metanetle çıktık. Her biri, hastane yatağında hayatla sessiz ama onurlu bir savaşa tutunuyor. Kimi saçlarını kaybetmiş, kimi sesini kısacak kadar yorgun. Ama gözlerindeki ışık; inancın, sabrın ve umudun adeta haykırışıydı ve işte tam da bu yüzden. Akşamında, kalabalık bir gönül seferberliğiyle bir araya geldik ve onların en çok ihtiyacı olanı, kanı verdik. Çünkü biliyoruz. Bir damla kan, bir ömürdür. Belki bir bayram sabahına gülümseyerek uyanmalarının anahtarıdır. Bu vesileyle; başta KANKA Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren evlatlarımız olmak üzere, milletimizin tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayram, bugün bir kez daha anlamına kavuştu. Onlar bizim geleceğimiz değil. En kutsal emanetimizdir. Ama ve biz, o emanete gözümüz gibi bakacağız” diye konuştu.