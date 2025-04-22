Sallanan anahtar bilboardı dikkat çekti
Kayseri'de yenilikçi yeni bir reklam uygulaması dikkatleri üzerine çekti. Kentin işlek caddelerinden birinde yer alan, üzerinde bir anahtarın sallandığı Türkiye'de ilk hareketli reklamı barındıran bilboard, vatandaşların ilgisini topladı.
Kayseri’de dikkat çeken yenilikçi bir reklam uygulaması hayata geçirildi. Kentin en işlek caddelerinden birinde yer alan ve üzerinde sallanan bir anahtar bulunan bilboard, kısa sürede vatandaşların ilgisini topladı. Hareketli yapısıyla dikkat çeken reklam Türkiye’de ilk hareketli reklam olma özelliğini taşırken özellikle araç sürücüleri ve yayaların ilgisini çekerek büyük beğeni kazandı.