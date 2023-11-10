Ulu Çınarlar Korosu ve liseli gençler Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ortak yürütülen Nesiller Arası Etkileşim’ adlı proje çerçevesinde 10 Kasım Atatürk’ü anma programında gençler ve ulu çınarlar bir araya geldi. Programda Ulu Çınarlar Korosu Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin ulu çınarların gönlüne dokunan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi özel gün ve haftalarda düzenlediği ekinlikler kapsamında 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir program gerçekleştirdi.

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ortak yürütülen ‘Nesiller Arası Etkileşim’ adlı proje kapsamında 10 Kasım Atatürk’ü anma programında gençler ve ulu çınarlar bir araya geldi.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85’inci yıl dönümünde yurdun dört bir yanında olduğu gibi Kayseri’de çeşitli programlarla anılıyor.

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde ‘Nesiller Arası Etkileşim’ adlı proje çerçevesinde 10 Kasım Atatürk’ü anma programı düzenledi. Programda öğrencilerle ulu çınarlar bir araya gelirken Ulu Çınarlar Korosu Namık Kemal Bilgin şefliğinde Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen programda duygu dolu anlar yaşayan katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.