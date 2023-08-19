Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri başlıyor: Dadaloğlu kimdir?

Tomarza'da 19. Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri bugün başlayıp iki gün sürecek.  

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  • 19.08.2023 18:23
  • Güncelleme: 19.08.2023 18:23
Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri başlıyor: Dadaloğlu kimdir?

Tomarza Belediyesi tarafından 19-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Tomarza’da 19. Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında, Dadaloğlu anıt ziyareti, mehteran gösterisi, Türk halk oyunları gösterisi ve Avşar ozanlarından hoş geldin deyişi yapılacak. Bunların yanı sıra Gizem Ergül, Aşık Gulfani, Halil Daylak, Tugay Kocakaya ve Ahmet Şafak konserleri düzenlenecek. 

DADALOĞLU KİMDİR?

Asıl adı Veli olan Dadaloğlu, 1700-1800 yılları arasında Kayseri’nin Tomarza  İlçesinde doğduğu biliniyor. Dadaloğlu ismi şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. 

Türkmen aşıklarının önde gelenlerinden olan Dadaloğlu, göçebe Avşarlar arasında yetişmiştir. Bugüne ulaşan 130 şiirinin tamamı hece vezniyle yazılmıştır. Şiirlerinde yoğunlukla Avşar aşiretinin hayatlarını işlemiştir. Şiirlerinde, sevda, yurt güzellemeleri, göçer hayatı gibi konuları ele almıştır. Şiirlerinde aynı zamanda atasözleri ve deyimlere yer vermiştir. 

Şairin gücünü, kelime dağarcığı ve ahenk unsurları oluşturur. Dadaloğlu bu yönüyle çok güçlü bi şairdir. Dadaloğlu'nun şiirleri üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. İsmail Görkem tarafından hazırlanan eser, profesörlük takdim tezi Dadaloğlu’yla ilgili son önemli çalışmadır.

Dadaloğlu'nun ölümü de doğumu gibi net değildir. Bazı kaynaklarda ölüm tarihi 1868 olarak söylenmektedir fakat bunun bir kesinliği yoktur. Bu tarihe göre ölümü de 19.yüzyıl tarihleri içerisindedir.

1ha

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