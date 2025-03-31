Uluslararası Öğrencilerin bayram sevinci

Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenen İftar ve Bayramlaşma Programına Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri İl Kültür Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve akademide eğitim alan öğrenciler ve eğitimciler katıldı.

Programa, Kayseri’de öğrenimlerine devam eden 90’dan fazla ülkeden gelen ve lisans, yüksek lisans, doktora seviyelerinde öğrenim gören 250’ye yakın öğrenci katıldı. Programa gelişinde Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yabancı uyruklu öğrencilerin masalarını tek tek dolaşarak sohbet etme imkanı buldu.

Bayramlaşma programının açılış konuşmasını Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun yaptı. Dursun konuşmasında, dünyanın dört bir yanından gelerek Kayseri’de buluşan, farklı coğrafyalarda doğmuş ama aynı inanç ve medeniyet değerleriyle yoğrulmuş öğrencilerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Dursun, öğrencilerin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ederek konuşmasını tamamladı.

Programda daha sonra İl Kültür Müdürü Dr. Şükrü Dursun’da öğrencilerin Ramazan Bayramlarını tebrik ederek, ülkemizde bulundukları süre zarfında Türk kültürünü daha yakından tanıma imkanı bulacaklarını ve bunu da ülkelerine gittiklerinde anlatarak her bir öğrencinin Türk milleti ve ülkemiz için bir kültür elçisi olacağına inandığını ifade etti.

Daha sonra kürsüye gelen Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’da üniversite olarak 3400’den fazla ve 120’den fazla farklı ülke öğrencisine ev sahipliği yapmaktan ve bu öğrencileri en iyi şekilde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Erciyes Üniversitesi’nin yabancı öğrencilerin üniversitelerinde okumaları konusunda Türkiye’de öncü rol üstlenen üniversitelerden biri olduğunun altını çizerek, tüm öğrencilerin Ramazan Bayramlarını tebrik etti. Programın sonunda öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.