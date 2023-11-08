Üniversitelerde Boykot Var, Üniversitelilerden Ses Yok!

Erciyes ve Kayseri Üniversiteleri geçtiğimiz günlerde, üniversite kapsamındaki kafe ve kantinlerde İsrail ve ABD menşeili ürünlerin satılmaması konusunda karar verdiler. İsrail ürünlerine karşı başlatılan bu eyleme önümüzdeki günlerde, Nuh Naci Yazgan ve Abdullah Gül Üniversitesinin de dahil olacağı tahmin ediliyor.

Üniversite yönetiminin İsrail zulmüne karşı bu ortak duyarlılığına rağmen, ABD ve İngiltere dahil neredeyse dünyanın tüm üniversitelerinde, üniversite gençliğinin İsrail'in katliamlarına sesiz kalmayıp ilk günden itibaren protesto gösterileri yapmaya devam ederken, yaklaşık 90 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu Kayseri'de üniversitelilerin sessizliği hayretle karşılanıyor.