Üniversitelerde Boykot Var, Üniversitelilerden Ses Yok!
İsrail'in Filistin'deki vahşet ve katliamlarına karşı İsrail ve ABD menşeili ürünlere boykot başlatan Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi yönetimlerine rağmen üniversite gençliğinin İsrail karşıtı bir protesto organize etmemesi ve sessizliğe bürünmesine bir anlam verilemiyor.
- 08.11.2023 09:48
- Güncelleme: 08.11.2023 09:51
Erciyes ve Kayseri Üniversiteleri geçtiğimiz günlerde, üniversite kapsamındaki kafe ve kantinlerde İsrail ve ABD menşeili ürünlerin satılmaması konusunda karar verdiler. İsrail ürünlerine karşı başlatılan bu eyleme önümüzdeki günlerde, Nuh Naci Yazgan ve Abdullah Gül Üniversitesinin de dahil olacağı tahmin ediliyor.
Üniversite yönetiminin İsrail zulmüne karşı bu ortak duyarlılığına rağmen, ABD ve İngiltere dahil neredeyse dünyanın tüm üniversitelerinde, üniversite gençliğinin İsrail'in katliamlarına sesiz kalmayıp ilk günden itibaren protesto gösterileri yapmaya devam ederken, yaklaşık 90 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu Kayseri'de üniversitelilerin sessizliği hayretle karşılanıyor.