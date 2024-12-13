Üniversitelilerden Gazze'ye anlamlı destek

KIRŞEHİR (İHA) – İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Kırşehir’de üniversite öğrencileri anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Öğrenciler, Gazzeli yetim ve öksüz çocuklar için yardım kampanyası düzenledi.

Kırşehir’de Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri, kendi el emeğiyle hazırladıkları ürünleri bir yardım yardım kampanyasında satarak elde ettikleri tüm geliri Gazze’deki yetim ve öksüz çocuklara bağışladı. Yardım kampanyasına katılan Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kasım Karahocagil, öğrenciler tarafından hayata geçirilen kampanyanın faydalı olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği kampanya, insani yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzel bir örneği olarak takdir topluyor.