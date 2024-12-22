Ürgüp Kayseri Yolu yine kan gölüne döndü! Genç kız hayatını kaybetti
Kayseri yolunda yaşanan korkunç kaza, bir aileyi yasa boğdu. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, genç bir kız hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.
Olay, Nevşehir-Kayseri yolunda saat 05.00 sıralarında meydana geldi. E.O. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle araç paramparça olurken, içindeki yolculardan 24 yaşındaki Deniz Kılıç, hayatını trajik bir şekilde kaybetti.
Kazada yaralanan sürücü E.O. ile araçtaki diğer yolcular M.K. ve M.Y., olay yerine çağrılan ambulanslarla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer kazanın neden meydana geldiğini araştırıyor. Sürücü hatası, yolun kötü durumu veya teknik bir arıza gibi birçok ihtimal üzerinde duruluyor.