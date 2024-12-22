Muğla'da üzücü olay: Sağlık Helikopteri Hastaneye Çarptı

4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kazada ne yazık ki 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatlarını kurtarmak mümkün olmadı.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Olayın yaşandığı sırada bölgede yoğun sis olduğu belirtildi. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, olaya ilişkin detaylı incelemelerin devam ettiğini ve kamuoyuna bilgi verileceğini duyurdu.