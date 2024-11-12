Utandıran Tablo: Yeni listede Kayserili 13 firma bulunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dün açıklanan taklit veya tağşiş yaptığı saptanan firmalar listesinde geçen ay Kayseri'den 19 firma yer almış, bir kaç gün sonra da utandıran tablodaki firma sayımız 26'ya çıkmıştı.

Bugün yayınlanan listeye göre gıdada taklit ürün ve tahşiş yapanlar listesinde Kayseri'den 13 firma 18 yeni ürünüyle katılmış oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde uygunsuz ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Her gün güncellenen listeye yeni markalar ve ürünler ekleniyor. Son yapılan testlerde, et döner ürünlerinde sakatat (dil) kullanımına rastlandığı belirlendi.

Gıda sahteciliğiyle mücadele amacıyla numuneler alarak laboratuvar testlerine devam eden bakanlık, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaların listesini yayınlama kararlılığını sürdürüyor. Bu çerçevede, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yapılan güncellemelerle, taklit ve tağşiş yapılan ürün sayısı 721'den 733'e yükseldi.

Son testlerde, börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, sucuk ve kaymak gibi birçok gıda ürünüyle ilgili sağlığı tehdit eden maddelere rastlandı. Yapılan güncellemelerle birlikte, uygun olmayan ürünler listesine yeni maddeler eklendi ve bu ürünlerin üreticileri de açıklandı.

Bakanlık, tüketicilerin güvenliğini ön planda tutarak, gıda ürünlerinde yüksek kalite ve standartları sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Tüketicilerin dikkatli olması ve bu uyarılara kulak vermesi önem taşıyor. Gıda güvenliği konusunda yaşanan bu gelişmeleri takip etmek için bakanlığın resmi web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın!

İşte o Kayseri'li firmalar: