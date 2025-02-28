'UTTS, vergi kaçağının önlenmesinde güzel bir sistem'

MEKSAM Kayseri Şirket Yetkilisi Elif Kızılöz, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Ekonomi’ programına katılarak moderatör Hilal Sönmez’in sorularını yanıtladı.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) hakkında yaptığı açıklamada, sistemin Darphane tarafından üretilen ve araç depolarına takılan cihazlar sayesinde vergi kaçaklarını önlemeyi amaçladığını belirten MEKSAM Kayseri Şirket Yetkilisi Elif Kızılöz; “UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi), tamamen Darphane tarafından üretilen cihazların hem istasyonlara hem de araç depolarına takılarak vergi kaçağının önlenmesine sebep olan güzel bir sistemdir. UTTS, devlet tarafından böyle üretilen, hem depo kapakları hem de deponun kenarına takılan cihazlar, tamamen şirket araçları için şu anda şirket araçlarına getirilen bir şeydir. Şirketi üzerine kayıtlı araçların depolarına takılıyor. Yaklaşık 8 milyon şirket aracı var Türkiye genelinde. Bunların her birinin deposuna şu anda, yani dördüncü ayın sonuna kadar montaj süresi verdi devlet. Herkes başvurularını tamamladı, ama montaj işlemleri devam ediyor. Biz hem araç ayağında hem de istasyon tarafında bu işi yürütüyoruz. Araçların depolarına taktığımız UTTS vergi kaçaklarının önlenmesi ile ilgili bir durum. Bir şirket sahibi, şirket yetkisi istasyonuna giriyor, eşinin aracına yada şirket üstüne olmayan bir aracına yakıt alacak. Önceki sistemlerde yazar kasadan kendi plakasını ya da vergi numarasını girip fişini aldığınızda, onu gider gösterebiliyorlardı. Yani aslında şirkete alınmayan, şirket aracını alınmayan bir yakıtı daha fazla gider gösterip vergiden düşebiliyordular. Şimdi tamamen bu bitti” şeklinde konuştu.



‘KADINLAR LÜTFEN KORKMASINLAR ÇALIŞSINLAR’

Gençlerin ekranlardan uzaklaşıp çalışmaya yönlendirilmesi gerektiğini ve kadınların hiçbir korku duymadan iş hayatında yer alması gerektiğini belirten Kızılöz; “Ekrandan uzaklaşsınlar, gençler için söyleyeceğim tek şey bu. Gerçekten çok sahte bir dünyanın içindeler ve algılarının düşük olduğu gibi geliyor. Bu gençler parlamıyor gibi hissediyorum. İşverenler için ya da aileler için söylüyorum, bir şekilde gençleri çalışmaya itelim. Neyden hoşlanıyorlarsa, çalışmaları için ellerinden geleni yapsınlar. Gerçekten çok tembel bir ülkeye doğru gidiyoruz. Ne kadar üretim devam ederse, üretim azalacak, istihdam düşecek. Yani hiç hoş değil. Zaten robotlaşma doğru ilerleyen bir yüzyıldayız. İnsanlar eleman çıkartmaya yer arıyorlar. Bir tık, çocuklarımıza artık bir şeylerle öne çıkmaları sağlanmalı. Bu çok iyi olur diye düşünüyorum. Bu gençlere tavsiyem, kadınlar lütfen korkmasınlar, çalışsınlar. Dediğim gibi, eğer babamdan kalmasaydı bu iş, ne yapardım, yani hiç bilmiyorum, nerede olurdum, hiç bilmiyorum ama çok memnunum. Bu kadar zorlukla karşılaştığım için de çok memnunum. Şu an geldiğim versiyonumda olduğum için de çok memnunum. Muhakkak yapılacak bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Yani, çok zorluk yaşayan, şiddet gören kadınlarımız var. ‘Ben hiçbir şey yapamam, bir şey bilmiyorum, beceremem’ diyen kadınlarımız var. Yapılacak gerçekten her zaman bir şey vardır” ifadelerini kullandı.