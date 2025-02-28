Beşiktaş – Kayserispor maçını Halil Umut Meler yönetecek

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 26’ncı hafta oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini Furkan Aksuoğlu yapacak.

Süper Ligin 26’ncı hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde açıklandı;

1 Mart Cumartesi

16.00 Adana Demirspor – Bodrum FK: Çağdaş Altay

20.30 Beşiktaş – Kayserispor: Halil Umut Meler

2 Mart Pazar

16.00 Kasımpaşa – Galatasaray: Cihan Aydın

20.30 Fenerbahçe – Antalyaspor: Mehmet Türkmen

3 Mart Pazartesi

16.00 Konyaspor – Trabzonspor: Ozan Ergün

16.00 Gaziantep FK – Eyüpspor: Alper Akarsu

20.30 Göztepe – Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.30 Başakşehir – Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu

