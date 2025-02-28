Beşiktaş – Kayserispor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Beşiktaş – Kayserispor maçını Halil Umut Meler yönetecek
Süper Ligin 26'ncı haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 26’ncı hafta oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini Furkan Aksuoğlu yapacak.
Süper Ligin 26’ncı hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde açıklandı;
1 Mart Cumartesi
16.00 Adana Demirspor – Bodrum FK: Çağdaş Altay
20.30 Beşiktaş – Kayserispor: Halil Umut Meler
2 Mart Pazar
16.00 Kasımpaşa – Galatasaray: Cihan Aydın
20.30 Fenerbahçe – Antalyaspor: Mehmet Türkmen
3 Mart Pazartesi
16.00 Konyaspor – Trabzonspor: Ozan Ergün
16.00 Gaziantep FK – Eyüpspor: Alper Akarsu
20.30 Göztepe – Samsunspor: Oğuzhan Çakır
20.30 Başakşehir – Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu