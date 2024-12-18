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  • Uyuşturucu bağımlısı genç anne : '3 yaşında kızım var pişmanım'

Uyuşturucu bağımlısı genç anne : '3 yaşında kızım var pişmanım'

Kayseri'de hakkında 'zincirleme şekilde uyuşturucu madde kullanma' suçuyla yargılanan bir çocuk annesi İ.G. (22), 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası aldı.

Uyuşturucu bağımlısı genç anne : '3 yaşında kızım var pişmanım'

Uyuşturucu - uyarıcı madde ticareti yapma  veya sağlama suçuyla hakkında dava açılan İ.G. Hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık İ.G. ile avukatı katıldı. Mahkemede söz alan İ.G., “Ben uyuşturucu kullanmaya küçük yaşta babamın vefatıyla bulaştım. M. isimli biri alıştırdı. Annemin de rahatsızlığı nedeniyle o dönem bırakamadım. En son 2.5 sene önce uyuşturucu madde kullandım. Benim 3 yaşında kızım var. Pişmanım bundan sonra hayatını kızıma adayacağım” dedi.
Duruşma savcısı sanığın ‘zincirleme halde uyuşturucu kullanma’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık, 
2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi

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