Uyuşturucu belası bir aileyi daha mahvetti: Baba, kızının katili oldu

Olay 3 Mayıs Cuma günü saat 14.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre B.E. isimli kadın babası ile karşılaştı. Babasının bıçakla yaraladığı kadın taşla babasını yaralayarak kaçtı. Bir fırına sığınan kadın daha sonra olay yerine gelen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Y.Y. aynı sokak üzerinde bir eve kaçtı. Polis ekipleri tarafından alınan baba Şehir Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı. B.E. isimli kadın hayatını keybederken baba Y.Y. tedavisinin ardından tutuklandı. Y.Y. yakınını kasten öldürme suçundan dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya B.E.’nin kocası D.E. ve tutuklu sanık Y.Y. ile avukatı katıldı.

MÜŞTEKİ VE B.E.’NİN YAKINLARI SANIĞA TEPKİ GÖSTERDİ

B.E.’nin başka suçtan tutuklu eşi duruşma salonuna gelirken sanığa tepki gösterdi. B.E.’nin kardeşleri de duruşma öncesi babalarına tepki gösterdi. 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki olarak gelen B.E.’nin kocası D.E., eşinin ölümüne sebep olan kayın babasının sözlerine kendisini suçlayarak başlamasının ardından üstüne yürümeye çalıştı. Emniyet güçleri müştekiyi salondan çıkarttı. Daha sonra devam eden duruşmada söz alan baba Y.Y., “B.E. kızım olur. Kocası D.E. Madde bağımlısıydı. Kızımı da bağımlı yapmasından korkuyordum. Neticesinde de kızımı da uyuşturucuya bulaştırmış. Eşi kızıma ‘birkaç cezam var’ demiş. Kızımı ikna ettim; o ben ve abbenle sevcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şikayetimzden kısa süre sonra damadın yakalanarak cezaevine gönderildi. Olaydan birkaç gün önce kızım eşini ziyaret etmiş. O da kızımı kışkırtmış. Olay günü evimde kahvaltı yapıyordum. Annem aradı, damadımın acık cezaevinden kapalı cezaevine gönderildiğini söyledi. Kızımın bana kızgın olduğunu söyledim. Annemim evi benim eve yakındı. Gittim, ‘kızım kurtuldun işte’ dedim. O da ‘yuvam dağıldı’ diyerek bana kızdı. Ben de evden çıktım. Apartmandan çıkarken denk geldiğim kadına ‘kızım hasta bana saldırabilir. Öyle bir şey olursa 112’yi ara’ dedim. Ben evime giderken kızım sinirle arkamdan geldi. “seni ve ailen kurtardım böyle mi davranıyorsun’ dedim. Kafama taşla vurdu. Şuurumu kaybettim. Gözlüğüm kaymıştı, seçemiyordum. Elindeki taşı tekrar kaldırdığını gördüm. Kendimi korumak adına belimde olan bıçağı elime aldım. Korkutmak istedim. Bıçağın kızımı yaralayıp yaralamadığını bilmiyorum. Bana bir daha vurmasın diye arkasından gittim. Binanın karşısında fırın vardı. Kızımı fırına girerken elini karın bölgesine götürdü. Yaralandığını anladım. Yardım etmek için giriyordum oradakiler tepki gösterdi. Korktum evime gittim. Kızım kafama vurmuştu ve kanıyordu eve gittiğimde baygınlık geçirdim. Polis aradı, yerimi söyledim. Hiçbir baba kızına kıyamaz. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Bir çok hasmım var o nedenle bıçak taşıyordum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Tanıklar dinlendiktan sonra eksiklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.