Yazar Bulut, bu yılki kitap satış geliriyle deprem bölgesinde konferans salonu açmayı planlıyor

Yazar Bulut konuyla ilgili, “Bu kitaplarımın geliriyle Adıyaman’da çocuklarımın adına kütüphane açmaya karar verdim ve kızımın okulunda geçen sene kitap fuarından sonra kütüphane açtım. Bu sene de Allah nasip ederse oğlumun okuluna konferans salonu açacağım” dedi.

Kayseri 7’nci Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Stantlarda yer alan yazarlar kendi yazdıkları kitapları okuyucularla buluşturuyor. Fuarda standı olan Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kadın Komisyon Başkanı ve Araştırmacı Yazar Meral Bulut ise kitap satışlarından elde ettiği gelirleri, 6 Şubat depreminde kaybettiği iki torunu için Adıyaman’da bir kütüphane ve okulda konferans salonu açtıracak. Kitapları hakkında konuşan Yazar Bulut, “Birinci kitabım ‘Yorgun Gönlün Hikayesi’, çocuk gelinleri anlatıyor. Kızlarımız okutulsun evlendirilmesin ayaklarının üzerine bassın istiyoruz. Kız çocuklarımız da okula gönderildiği zaman ailelerinin sözünü dinlesinler okusunlar istiyoruz, çocuk gelinler olmasın. İkinci kitabım ‘Yüreğimdeki Yangınlar’, burada gerçek yaşanmış hayat hikayeleri var. Kırsal kesimdeki annelerimizin hayat hikayeleri var. Burada birebir benim dinlediğim araştırdığım hayat hikayeleri var, çok güzel hikayeler. Bu kitabımda 3. baskıya girecek inşallah. 3. Kitabım Millî Mücadele Kadın Kahramanlarımız, genel olarak kaleme aldım. Ben savaştan sonraki hayat hikayelerini çok merak ediyordum. Araştırdım yazdım ‘Millî Mücadele Kadın Kahramanlarımız’da 3. baskıya girecek, kaynak bir kitap, okulların alacağı bir kitaptır” şeklinde konuştu.

‘KİTAP GELİRLERİYLE KÜTÜPHANE VE KONFERANS SALONU AÇTIRACAĞIM’

6 Şubat Asrın Felaketi depreminde Adıyaman’da iki torunu ve damadını kaybeden Yazar Bulut kitap gelirleriyle torunları için kütüphane ve konferans salonu açtıracağını ifade etti. Bulut konuyla ilgili, “Ben bu kitabı ağlaya ağlaya yazdım. Bu kitabım depremi anlatıyor, 11 ili kaleme aldım 11 il var burada. 6 Şubat depreminde Adıyaman’da benim de kayıplarım var. 2 torunumu, damadımı kaybettim. Kızım da 6 aylık bebeğiyle enkazdan çıktı. Yine depremi anlatan bir de şiir kitabım var. Bu kitaplarımın geliriyle Adıyaman’da çocuklarımın adına kütüphane açmaya karar verdim ve kızımın okulunda geçen sene kitap fuarından sonra kütüphane açtım. Bu sene de Allah nasip ederse oğlumun okuluna konferans salonu açacağım. Oğlumun okulundan aradılar “Hocam destek verecek misin okulumuza?” diye bende evet dedim. Onlar da konferans salonunu açıp destek verirseniz seviniriz dediler. Ben de çocuklarımın adını kütüphanede konferans salonunda yaşatmaya karar verdim. İnşallah isimleri kütüphanede ve konferans salonunda yaşayacak. Bu kitapları alarak bana destek verirlerse çok sevinirim. İş adamlarına buradan çağrım Adıyaman’daki Cumhuriyet Okuluna destek verirlerse çok sevinirim. Bütün kitaplarımın geliri Adıyaman’daki öğrencilere, kütüphane ve konferans salonuna bağışlanacaktır. Geçen yıl fuar çok güzeldi rekor kırdım ve Adıyaman’da kızımın adına kütüphane açtım. Bu sene de biraz sanki yavaş gibi ama inşallah yine rekor bekliyorum” diye konuştu.